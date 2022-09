Fa notizia perché ricorda il dolore del parto che immaginiamo sia in riferimento a quello naturale. Il dolore fisico più forte che possa sentire una donna, secondo solo (forse) a incisioni accidentali e profonde. Così, l’attrice Gwyneth Paltrow rispetto al cambiamento di vita della prima figlia diciottenne, Apple. Infatti la giovinetta inizierà a frequentare il College proprio da quest’autunno e per la madre tale fase, nuova, della vita familiare rappresenta un forte dolore. Quasi come il parto, dice. Il riferimento probabilmente è non tanto alla sofferenza fisica ma al distacco che durante il parto avviene una prima volta con il taglio del cordone ombelicale. E tante altre volte nella vita la relazione tra genitori-figli subisce un rinnovato e simbolico taglio fino alla realizzazione piena di autonomia dei figli.

La maternità di Gwyneth Paltrow

A 50 anni Gwyneth Paltrow prova di nuovo la sofferenza di diciotto anni prima quando, dalla relazione con Chris Martin, nasce la primogenita Apple. E sempre con Martin, l’attrice di «Shakespeare in Love» ha una seconda gravidanza e diventa mamma di un maschietto. Ieri la vincitrice dell’Oscar nel 1999 e del Golden Globe ha compiuto 50 anni. Si dice contenta della sua età che le conferisce maggiore saggezza e dichiara anche essere in sintonia con i primi segni (fisici) del tempo. Nonostante non fa mistero dell’impegno e delle premure per cercare di mantenere il suo corpo in ottima forma, la forma fisica non rappresenterebbe per lei una fissazione.

A 50 anni Gwyneth Paltrow prova di nuovo il dolore del parto, ecco il motivo

La bella Gwyneth ha diverse relazioni sentimentali che negli anni arricchiscono le cronache rosa provenienti da Hollywood. Per qualche anno si fidanza con Brad Pitt, a soli 24 anni. Si lasciano dopo tre anni e la biondissima inizia a frequentare Ben Affleck, oggi felicemente sposato con Jennifer Lopez. Ma anche con Affleck non dura a lungo. Lavorano insieme e oggi si dicono buoni amici. Il papà dei suoi due figli arriva nel 2002, tale Chris Martin parte della band britannica Coldplay. E con Chris, Gwyneth diventa due volte mamma. I due, comunque, si lasceranno anni dopo e l’ultima liaison della super attrice fa riferimento a Brad Falchuk, scrittore, attore e regista. Si sposano a Long Island nel 2018.

Curiosità e hobby dell’ex musa di Ben Affleck

Pratica la meditazione trascendentale ed è fondatrice del marchio Goop che è un mix di consigli e prodotti utili per la cura del corpo. Inoltre l’attrice hollywoodiana è molto sensibile alla beneficenza. Risulta infatti tra le ambasciatrici di Save the Children ed è parte della Robin Hood Foundation che è una fondazione benefica che opera nei quartieri più poveri di New York.

