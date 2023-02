Poche mosse per salvare i maglioni di lana infeltriti e i trucchi per stirare senza rovinarli

I lavaggi sbagliati in lavatrice possono rovinare i nostri capi preferiti, soprattutto quelli in lana. Scopriamo quali sono i rimedi per recuperare i maglioni infeltriti e come stirarli correttamente.

Manca un mese all’inizio della primavera e non è ancora tempo di conservare cappotti e maglie di lana. Questi indumenti sono decisamente preziosi d’inverno perché caldi e avvolgenti. Se di qualità, poi, possono durare una vita. Alcuni li conserviamo con cura da anni, facendo attenzione a come li laviamo, per evitare brutte sorprese.

Ma, si sa, capita almeno una volta di aprire l’oblò della lavatrice e scoprire che abbiamo appena rovinato il nostro pullover preferito. Quando sbagliamo lavaggio il risultato è disastroso per la lana, s’indurisce, perde morbidezza ed elasticità e, cosa ancora più fastidiosa, si restringe in maniera evidente. Se poi la lana del maglione è piuttosto fine, le fibre diventano ancora più compatte, come un vero e proprio feltro.

Poche mosse per salvare i maglioni di lana infeltriti e farli tornare come nuovi

Nella fretta può capitare di buttare tutti i panni sporchi in lavatrice, solo alla fine ci rendiamo conto che c’era qualche indumento in lana. Non è proprio il caso di gettare via il capo rovinato, non trasformiamolo in altro, ma proviamo a salvarlo con qualche trucchetto della nonna. L’errore da non fare, in questi casi, è far asciugare la maglia, ma trattiamola quando è ancora bagnata. Se le fibre sono solo deformate, probabilmente potremo recuperare il maglione immergendolo in una bacinella con acqua e balsamo per capelli per circa un’ora. Lo stesso tempo ci vorrà se usiamo al posto del balsamo il latte, oppure del semplice ammorbidente.

Alte temperature e detersivi aggressivi sono nemici della lana, per questo bisogna usare prodotti delicati. Molti, invece, mettono in ammollo il maglione infeltrito in acqua e bicarbonato per una notte. Il giorno dopo laviamolo con del sapone di Marsiglia e immergiamolo nuovamente in acqua e acido tartarico, prima di sciacquare. Potrebbe sembrare strano ma anche il mix con 200 ml di aceto di mele e un limone spremuto è tra i possibili rimedi per risolvere il problema. Prima di effettuare un lavaggio delicato a mano o in lavatrice, teniamo il pullover a mollo con acqua fredda. Così, ci vorranno poche mosse per salvare i maglioni di lana infeltriti grazie a questi ingredienti dal potere emolliente che aiutano a distendere le fibre.

Il rimedio del vapore

Per rimediare, poi, potremmo avvalerci del vapore del ferro da stiro. Quando il maglione è ancora bagnato poggiamolo al rovescio sull’asse da stiro, aiutandoci con le mani stendiamolo bene mentre stiriamo a vapore. In questo modo le fibre si allungheranno facilmente, ritornando come prima.

Attenzione, però, con il ferro, mai utilizzare temperature alte e usiamo un asciugamano per proteggere la lana. È importante anche non scorrere mai avanti e indietro, ma solo in un senso e rimaniamo sullo stesso punto solo per pochi secondi.