Uno degli angoli della casa a cui ci teniamo di più è senz’altro la cucina. È qui che si preparano i pasti in un ambiente ordinato e pulito. Purtroppo capita che non si riescano a sconfiggere completamente i fumi e gli odori che esalano dal piano cottura. Ecco perché tutti apprezzano la nuova moda in casa che ci dona una cucina più pulita e profumata.

Alle prese con le pietanze

Dopo le pulizie arriva il momento di cucinare. Anche se volessimo dedicarci il tempo minimo necessario, tuttavia dalla preparazione dei nostri piatti si sprigiona sempre del fumo e degli odori. Non sempre la nostra vecchia cappa riesce a far bene il suo lavoro, sarà forse colpa del filtro intasato. Oppure non usiamo la cappa e piuttosto apriamo la finestra per far cambiare l’aria.

Fumi e odori

Ci sono poi degli odori particolarmente forti come quando si prepara il soffritto di cipolle o si friggono le melanzane e più ancora il pesce. Ebbene oltre a restare nell’aria, possono benissimo passare nelle altre stanze se non teniamo chiusa la porta della cucina. L’odore s’incolla ai muri provocando anche la formazione d’umidità.

Ecco allora al sistema che aiuta a ridurre le conseguenze del fumo e degli odori. È una piccola pianta che si può sistemare in un angolo della cucina. Oltre ad abbellire l’ambiente emana un soave profumo che non disturba per niente la preparazione dei pasti.

È proprio l’azalea con i suoi caratteristici fiori a 5 petali, che messa in un angolo comincerà ad aiutarci con la sua potente azione purificatrice. In cucina è il luogo ideale dove sistemarla perché cresce piccola e ha bisogno di una temperatura fra i 20 e 25 gradi. Un sistema semplice e naturale senza l’utilizzo di profumi chimici o mangia-odori non sempre salubri per la salute.

