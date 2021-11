L’asciugatrice è un elettrodomestico davvero utile, specialmente in inverno quando è difficile che i panni si asciughino velocemente a causa del freddo, dell’umidità o delle piogge persistenti.

Utilizzandola avremo anche la casa più ordinata, evitando di mettere gli stendini in giro per casa, soprattutto se siamo una famiglia numerosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel caso optassimo per non utilizzarla, potrebbe essere utile sapere che per asciugare velocemente il bucato d’inverno scongiurando la puzza d’umidità bastano queste semplici mosse.

Per far sì che i panni escano fuori dall’asciugatrice sempre profumati abbiamo delle soluzioni economiche ed efficaci a portata di mano.

Sembra incredibile ma per avere il bucato sempre profumato dentro l’asciugatrice basterebbe solo questo sensazionale prodotto

Per prima cosa, è importante sapere che gli oli essenziali possono rivelarsi degli ottimi alleati in casa.

Molti non sanno infatti che per allontanare i pesciolini d’argento da casa basterebbe solo quest’essenza davvero gradevole per il nostro olfatto.

L’olio essenziale però ci permette anche di avere il bucato sempre fresco e profumato, come appena tirato fuori dalla lavatrice.

A questo scopo, sarà fondamentale versarlo su un capo che abbia buona assorbenza e resistenza, in modo da poter resistere al ciclo di asciugatura senza risultarne danneggiato.

Potremmo utilizzare un oggetto di recupero come, per esempio, delle vecchie federe o dei vecchi panni che manteniamo nell’armadio ma non utilizziamo più.

Questo sarà semplicemente utilizzato come materiale su cui versare 4 o 5 gocce di olio essenziale di nostra preferenza.

In questo modo l’essenza prescelta dell’olio si diffonderà nel cestello grazie al calore dell’asciugatrice e avremo i nostri capi perfettamente profumati.

Sembra incredibile ma per avere il bucato sempre profumato dentro l’asciugatrice basterebbe solo questo sensazionale prodotto che molti hanno già in casa.

Quali essenze utilizzare

Una profumazione adatta per il periodo invernale, grazie alla sua azione sia balsamica che energizzante, è la canfora.

Quest’essenza è molto apprezzata anche perché sembrerebbe essere utile per proteggere i nostri armadi da eventuali insetti.

Chi cerca un’essenza gradevole ed allo stesso tempo energizzante potrebbe trovare la soluzione nel limone, soprattutto durante l’inverno, che tende a renderci meno pimpanti.

Invece chi preferisce un aroma dalla profumazione più intensa potrebbe optare per il cedro.

Inoltre, non tutti sanno che proprio il cedro risulta particolarmente repellente per le tarme che possono rivelarsi dannose per i nostri capi.

Potrebbe essere anche utile sapere che per pulire l’armadio e allontanare le tarme sembrerebbe esserci utile questo ingrediente a costo zero.