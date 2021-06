A tutti piace una casa in ordine e pulita. Molte persone però faticano ad utilizzare i prodotti per la pulizia della casa che si trovano in commercio in quanto, spesso, sono molto aggressivi per la pelle. Prodotti come la candeggina o l’ammoniaca sono anche dannosi per il corpo. Molte persone dichiarano che quando ne fanno utilizzo avvertono senso di malessere e mal di testa, provocato dai prodotti chimici. Oltre a ciò, i classici prodotti per la pulizia della casa sono anche molto inquinanti.

Alcuni negozi più attenti alla salute e al benessere degli acquirenti, si sono attrezzati con prodotti naturali e più ecosostenibili. Il problema però è che, normalmente, avendo un commercio inferiore, questi prodotti risultano essere molto onerosi.

Come pulire a fondo la casa con prodotti alternativi e naturali

Per fortuna le nonne sono ancora ben in grado di insegnare come utilizzare prodotti di uso comune per ottenere una casa pulita e perfettamente impeccabile. Analizziamo quindi i prodotti in questione.

Aceto

Disinfettante naturale in grado di contrastare i cattivi odori e sgrassare anche le superfici ostinate. Perfetto per lucidare le superfici in acciaio e ottimale se utilizzato in cucina.

Acido citrico e limone

Questi elementi posseggono proprietà antisettiche e battericide. Lo si può utilizzare in cucina o nella stanza da bagno per igienizzare ed è perfetto per combattere il calcare. Inoltre l’acido citrico può sostituire perfettamente l’ammorbidente per fare il bucato.

Alcol

L’alcol denaturato, per intendere meglio quello di colore rosa, se diluito con acqua è ottimo per l’impiego delle pulizie domestiche. Molto utilizzato per lavare i pavimenti, è famoso per il suo potere battericida. Attenzione però: tenere sempre a mente che è altamente infiammabile.

Acqua ossigenata

Basterà unire questo prodotto a del bicarbonato e ad un po’ di sapone per ottenere un prodotto favoloso per la pulizia dei sanitari.

Bicarbonato

Favoloso disinfettante naturale ed elimina odori. Può essere utilizzato come smacchiante ed unendolo all’acqua, anche come lavavetri. Inoltre questo elemento, quando lo si unisce a del normale aceto, diventa anche un potente sgorgante.

Olio di tea tree

Questo meraviglioso olio essenziale è davvero un portento contro gli insetti ed i cattivi odori. È perfetto da utilizzare miscelato all’acqua per pulire le superfici dove stanno spesso gli animali domestici in quanto, oltre ad essere un ottimo disinfettante naturale, è davvero un portento contro pulci e zecche!

Ecco dunque come pulire a fondo la casa con prodotti alternativi e naturali, oltre che essere davvero economici!