Se il caldo estivo è incessante e non si sa come porvi riparo, la soluzione potrebbe arrivare dalla tavola. Per cercare un po’ di ristoro cerchiamo almeno di concederci dei piatti rinfrescanti ma senza rinunciare al gusto.

Tra le tante prelibatezze estive facili e comode da cucinare, la nostra Redazione ne propone qui una davvero appetitosa. Questo piatto è perfetto sia per concedersi uno stuzzichino come aperitivo prima dei pasti, sia come soluzione furba a pranzo o cena. Mostriamo subito come si prepara e quali sono le dosi, con l’aiuto del team di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Il necessario in dispensa per cucinare questo strepitoso manicaretto

La soluzione definitiva al caldo è questa ricetta freschissima e genuina con 3 ingredienti:

1 melone; 100 gr di prosciutto crudo; 10 gr di rucola.

Il nostro proposito è quello di creare una decina di appetitosi spiedini perfetti per ogni occasione. La preparazione è semplicissima e il risultato finale darà grande soddisfazione. Prima di iniziare consigliamo di verificare la qualità degli ingredienti. Scegliamo soprattutto un melone dolce e compatto: una buona idea è quella di optare per la varietà cantalupo. Detto questo ecco come fare.

La soluzione definitiva al caldo è questa ricetta freschissima e genuina con 3 ingredienti

Si inizia tagliando in due parti il melone e togliendo i semi all’interno con l’aiuto di un cucchiaio. Ora affettiamo le fette di melone in tanti cubetti che andranno a comporre gli spiedini. Proseguiamo tagliando in tante fettine anche il prosciutto crudo. Quindi cominciamo a infilzare negli appositi stecchini il melone, qualche fogliolina di rucola e le fette di prosciutto. Prima di inserirlo, consigliamo di ripiegare il prosciutto su sé stesso almeno 2 o 3 volte.

Completiamo quindi tutti gli stecchini alternando melone, prosciutto e rucola, fino a finire le scorte di ingredienti. Una volta che avremo terminato conserviamo tutto in frigo fino al momento di servire in tavola. Per un impiattamento ad effetto si consiglia di adagiare gli spiedini in un vassoio su un letto di lattuga.

