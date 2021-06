Cibi che fanno bene al cuore e altri che non fanno sudare. Alimenti che regolano l’intestino e altri che prevengono il mal di testa. Quelli che ci fanno dormire meglio e quelli che reidratano. Tutto ottimo ma al sangue chi ci pensa mai? Forse i nostri Lettori che hanno fatto e magari fanno ancora i donatori di sangue e di plasma. E a loro ne approfittiamo per fare un applauso invitando alla donazione perché non ci fa male e può salvare davvero delle vite umane. In questo articolo vedremo gli alimenti eccezionali che rigenerano il nostro sangue donandoci energia e pochi conoscono.

L’importanza dei globuli rossi

Gli eritrociti in medicina sono i famosi globuli rossi e sono fondamentali per la salute del nostro sangue. Trasportano ossigeno ed eliminano l’anidride carbonica ecco spiegato in due parole la loro importanza. Rossi per la presenza dell’emoglobina una proteina ricchissima di ferro che quando viene a mancare determina malattie importanti come l’anemia.

Gli alimenti eccezionali che rigenerano il nostro sangue donandoci energia e pochi conoscono

La regina degli alimenti che fanno bene al sangue era molto usata anche per questa dalle nostre nonne: la cipolla rossa. La sua ricchezza di flavonoidi e licopene rafforza i tessuti e i muscoli ma svolge anche un ruolo determinante per il nostro sangue: abbassa il colesterolo. Molto simili e poco conosciuti per queste funzioni sono lo scalogno e il porro. Facciamoci caso sono tutte verdure che non mancavano mai nell’orto dei nonni di campagna, chissà perché.

Il trio delle meraviglie

La carne rossa e il vino sono dei toccasana per il nostro sangue ma d’estate sarebbe meglio evitarli. Ecco allora che invece dobbiamo approfittare delle pesche e dei meloni, ma anche dell’ananas possibilmente non in scatola. Sono cibi cosiddetti rimineralizzanti utili alla nostra circolazione sanguigna per scorrere fluida e veloce aumentando anche la nostra energia. Molto bene ancora una volta i legumi, ma anche gli spinaci e i pomodori. Non facciamo mancare mai questi alimenti al nostro sangue per averlo sempre in salute.

Approfondimento

Coltivare pomodori succosi con meno fatica e più velocemente con 1 trucco semplicissimo