Per chiunque coltivi un orto o un frutteto col fine di ottenere frutta e verdura sani e genuini, usare insetticidi sarebbe soltanto un rischio inutile. Certo, proteggere le proprie piante dai parassiti è importante e non ci sono dubbi che alcune malattie o insetti possano distruggere completamente il raccolto. Esistono però dei rimedi alternativi totalmente naturali che ci permettono di proteggere le nostre piante senza però usare pesticidi potenzialmente pericolosi. Vediamo allora assieme come proteggere l’orto da terribili insetti e malattie con 3 fantastici rimedi naturali, semplici ed economici.

Le farine di roccia

Quando parliamo di polveri, o farine di roccia, stiamo ad indicare nient’altro che minerali resi fini meccanicamente allo scopo di proteggere le piante. Questi, infatti, generalmente funzionano come una specie di ostacolo fisico alle azioni dannose di alcuni parassiti: evitando però di provocare effetti collaterali nocivi sull’ambiente circostante e sulla pianta.

Anche per questo motivo, le farine di roccia sono annoverate tra i prodotti consentiti in agricoltura biologica dalla normativa vigente. Esse, infatti, sono considerate un potenziatore delle difese naturali che, grazie alla loro azione meccanica e non chimica, evitano fenomeni di tossicità delle colture.

Le farine di roccia ad uso agricolo principalmente reperibili in commercio sono 3: il caolino, la zeolite e la bentonite.

Il caolino è un minerale composto da alluminio e silicio che si disperde facilmente nell’acqua. Infatti, una volta diluito e spruzzato sulla pianta forma una patina biancastra che la maschera ai sensi degli insetti, ostacolandone i movimenti e la riproduzione. Questo prodotto, di conseguenza, dovrà essere utilizzato preventivamente prima della presenza dei parassiti e dovrà ripetuto dopo ogni giornata di pioggia.

La zeolite invece è un minerale composto da ossido di silicio e di alluminio, che assorbe l’acqua comportandosi quasi come una spugna. Questa sua proprietà è allora sfruttata per ridurre l’umidità presente e creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo delle malattie di tipo fungino.

Infine, la bentonite è invece una serie di argille di origine vulcanica particolarmente ricche di microelementi. Questa farina di roccia è spesso usata assieme allo zolfo sulla vite per combattere la terribile muffa grigia. Per quanto riguarda l’applicazione si consiglia l’uso sotto forma non diluita.

