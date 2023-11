Metà di novembre al top per questi segni zodiacali toccati da fortuna e prosperità 

La sorte prospera è in grossa parte merito dell’iniziativa e della volontà di ciascuno di noi. La vita oggettivamente non è facile, e ci sono tanti ostacoli. Ma mentre la cicala si rallegra spensierata, le formiche si impegnano per superare l’inverno rigido che sta per arrivare. Oltre agli insegnamenti immortali e preziosi delle fiabe di Esopo, alcuni momenti delle nostre settimane e dei nostri mesi sembrano propizi per alcune scelte.

Merito della complicità delle armonie cosmiche che favoriscono alcuni di noi, unendosi in maniera magistrale al talento che abbiamo naturalmente ed alle inclinazioni. L’ingresso nel pieno della stagione autunnale non è dunque necessariamente un male. Per alcuni, come dicevano i latini, ci sarà ben più di un “dies signanda albo lapilli”, ovvero di un giorno da segnare con la pietra bianca. Metà di novembre al top per questi segni zodiacali che godranno di un vento favorevole per gli affari.

Prendere il timone della propria barca

La settimana si apre con la congiunzione di Luna e Venere e si chiude con l’opposizione di Luna ed Urano. Ottime notizie per i figli del Sagittario: intraprendenza e spirito critico saranno l’arma in più per evitare di dissipare un’importante risorsa. Senza dimenticare che tra le migliori armi a nostra disposizione, anche per finalità economica, c’è il nostro atteggiamento ed il nostro spirito. La differenza tra il marinaio e l’esploratore, infatti, non è la capacità di muovere la barca, ma la rotta che intende seguire. Nuovi lidi si aprono alle persone propositive.

Ottime giornate anche per il segno della Vergine. In questo caso Giove ci porta un influsso positivo nella capacità gestionale. Il primo modo per conquistare il mondo, è capirlo. Ai figli della Vergine, che hanno interessi meno bellici, e più costruttivi, tanto basterà per costruire un nuovo approdo. La pianificazione sarà il punto forte, sia negli investimenti che nelle proposte lavorative. Avanti con questo passo, perché di là c’è il benessere e la realizzazione di sé stessi.

Metà di novembre al top per questi segni zodiacali che godranno di un vento favorevole per gli affari

Perdere il treno non è sempre un male. È quanto pensano gli Scorpione, segno che sovrintende al mese di novembre. Nel giallo delle foglie che cadono, infatti, loro sono in grado di riscoprire una nuova verità. Nonostante gli alti ed i bassi estremamente accentuati dell’ultimo mese, la capacità di scoprire una nuova alba dentro ogni tramonto è il segreto della loro ammirabile capacità di andare oltre. Le ferite del passato diventano così i tatuaggi che consentono la fortuna del domani. Questo è il patrimonio più importante da cui partire in questo periodo che per loro sarà, paradossalmente, di rinascita.

