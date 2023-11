Thomas Zilliacus, l’imprenditore finlandese che vuole acquistare l’Inter: ecco la sua offerta

L’Inter sta viaggiando a gonfie vele sia in campionato che in Europa. Inizio di stagione di ottimo livello per i ragazzi di Inzaghi che veleggiano in testa alla classifica in Serie A e sono al comando del loro girone di Champions. Il club nerazzurro, però, è sempre al centro di voci di mercato riguardanti il suo prossimo futuro.

Steven Zhang continua a esserne il presidente, ma non si spengono le voci di ipotetici acquirenti. Il prestito in scadenza a maggio rimane un grande problema. Il Gruppo Suning dovrà decidere se trovare il modo di rifinanziarlo, oppure cedere la società al migliore acquirente. Servono più di 350 milioni di euro, tra capitale e interessi, per evitare di consegnare il club al fondo statunitense Oaktree.

Una situazione tutt’altro che semplice, visto che la scadenza si avvicina a grandi passi, senza che, al momento, si intraveda una soluzione. Numerosi sembrano essere gli interessamenti, ma di concreto sembra esserci veramente poco.

Un nome in particolare, però, da qualche tempo, ciclicamente viene accostato all’Inter. O meglio, è lui stesso ad accostarsi al club nerazzurro. Stiamo parlando dell’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus. 56enne, ex dirigente Nokia e titolare di XXI Century Capital, società di investimento che si occupa di media, sport e moda.

L’offerta ipotetica di Zilliacus per rilevare la squadra

Già prima della finale di Champions a giugno, Zilliacus aveva manifestato il suo interesse ad acquisire la società che fu di Massimo Moratti. Un’offerta vera e propria, però, non è mai arrivata.

Dopo qualche mese di silenzio, si è rifatto vivo in questi giorni, via social, manifestando l’intenzione di investire oltre 2 miliardi di euro per acquistare le quote del club. Non da solo, però, perché sarebbe a capo di un pool di imprenditori che potrebbe comprendere anche l’emiro Al Thani. Peraltro, nel prossimo weekend, nella partita interna con il Frosinone, esordirà la nuova maglia sponsorizzata Qatar Airways, di proprietà proprio dello sceicco.

Thomas Zilliacus, l’imprenditore che vuole comprare l’Inter

Nato a Helsinki nel 1956, risiede da anni ormai a Singapore, dove ha avviato diversi business. Tra i più importanti dirigenti del gruppo Nokia, ha lavorato per anni nel sud est asiatico, dove, nel 1993, ha fondato alcune società operanti nel mondo dello sport e dell’immobiliare.

Il valore stimato delle quali si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Non solo, essendo anche grande appassionato di sport, ha già provato a rilevare un club. La scelta è ricaduta sul Manchester United, ma la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, ha respinto la sua offerta.

Quindi, avrebbe spostato le sue mire proprio sull’Inter, che vorrebbe acquistare tramite l’ultima nata tra le società del suo gruppo: la XXI Century Capital. Un’operazione, però, in cui non dovrebbe essere da solo.

Su X, infatti, con un post datato 6 novembre, Zilliacus ha fatto sapere che la sua società “ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei suoi progetti. Faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte di questi stessi fondi”.

Dopodiché ha fatto i nomi di Mbappé e Haaland come eventuali obiettivi di mercato. I tifosi nerazzurri possono sognare? Al momento Thomas Zilliacus, l’imprenditore finlandese che vuole acquistare l’Inter, sembra essere un’eventualità ancora remota.

Meglio concentrarsi sul campo e sui prossimi impegni che aspettano gli uomini di Inzaghi, a partire da quello di Champions, in casa del Salisburgo. Con vista 26 novembre, quando andrà in scena il derby d’Italia con la Juventus, possibile partita chiave del campionato di serie A, anche se siamo ancora all’inizio.