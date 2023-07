Parlare di termosifoni, stufe e riscaldamento in questo periodo dell’anno con l’Italia avvolta in un caldo tropicale può sembrare fuori luogo. E invece come vedremo, mai il momento è più propizio per prepararsi all’inverno. Perché nonostante il grande caldo di questi giorni prima o poi anche il rigido inverno arriverà ad invadere la penisola. L’esperienza dell’inverno scorso, con l’aumento esponenziale del costo del gas da riscaldamento, della legna e del pellet deve insegnare. Ecco perché adesso le famiglie italiane potrebbero trovare conveniente investire per i prossimi mesi. Perché di investimento si tratta se si acquista combustibile oggi per i mesi freddi.

Ecco quando comprare il pellet per pagarlo il 40% in meno, risparmio garantito

Nessuno compra il pellet oggi perché il caldo ha fatto dimenticare a tutti i problemi del freddo invernale. E il tempo forse ha cancellato dalla memoria le bollette salate del gas metano, l’aumento della spesa per la legna o per il pellet. E invece le famiglie italiane farebbero bene a comprare almeno il pellet oggi. Perché pare che il suo prezzo sia calato di un buon 40%. L’Associazione italiana per le energie agroforestali, da cui l’acronimo di Aiel, è l’associazione che ha calcolato il nuovo prezzo medio del pellet dello scorso mese di aprile. Un prezzo che è pari a 6,19 euro per un sacco da 15 kg. Sembra che sia questo un prezzo che così basso non si registrava dalla primavera del 2022. In effetti lo scorso anno uno degli argomenti più dibattuti era proprio l’aumento esponenziale del costo di qualsiasi combustibile utile al riscaldamento sia nelle case domestiche che per le attività commerciali. E pure il pellet non fece eccezione all’epoca con aumenti notevoli che fecero molto discutere sia gli addetti ai lavori che i semplici consumatori.

Comprarlo controstagione conviene sempre

Ecco quando comprare il pellet per pagarlo meno. Molti degli esperti del settore consigliano quindi di passare ad acquistare scorte di pellet per prepararsi all’inverno. Perché quasi in maniera fisiologica è evidente che con l’approssimarsi della stagione invernale il prezzo di questi combustibili tenderà inevitabilmente a salire di nuovo. La speranza delle famiglie italiane e dei consumatori è quella che l’incremento del prezzo del pellet non arrivi ai livelli esponenziali che si sono registrati lo scorso inverno Anche se a dire il vero dietro quegli aumenti la motivazione era più che valida ed era dettata dalla grave crisi economica di quell’epoca e dalla crisi energetica che il conflitto tra Russia e Ucraina accentuò. Quindi è vietato allarmarsi riguardo ad eventuali nuovi aumenti del pellet per il prossimo inverno ma è altrettanto vero che seguire il consiglio e comprarlo oggi, non è innegabile che produrrebbe un notevole vantaggio per le famiglie.

