La cura della casa è fondamentale per il benessere dell’individuo. Spesso, però, per ottenere questo effetto è necessario andare oltre alla normale pulizia. Per rendere gli ambienti confortevoli spesso è utile coinvolgere tutti i sensi. In questo caso parliamo dell’importanza degli odori.

Quant’è bello e rilassante, infatti, essere accolti in casa dal proprio profumo preferito? Quanto contribuisce al proprio benessere immergersi in una vasca d’acqua bollente con una manciata di sali odorosi? Oggi spieghiamo come contribuire al proprio relax personale con qualche piccolo trucco.

Ecco, allora, come profumare naturalmente la casa con questi trucchi semplici ed economici.

Le candele

Il primo consiglio su come profumare naturalmente la casa con questi trucchi semplici ed economici consiste nell’acquistare delle candele profumate. Se non si ha voglia di spendere soldi inutilmente, esistono delle soluzioni più creative a costo zero. Infatti abbiamo già parlato sul sito di come creare una candela fai-da-te dall’odore avvolgente, utilizzando la buccia delle arance.

Oli essenziali

Prima di tutto è necessario scegliere con cura gli oli essenziali, facendo attenzione che non si tratti di semplici essenze o di profumi. Infatti, questi ultimi contengono alcol o, in generale, altri ingredienti che non sono totalmente naturali.

Per questo è necessario controllare sempre l’etichetta. Per rendere gli ambienti piacevoli è necessario comprare un diffusore adatto allo scopo.

Lavanda essiccata

Ecco il segreto per avere la biancheria sempre profumata. E cioè inserire negli armadi un sacchettino di lavanda esiccata. Il risultato finale risulta ancora migliore se si recide la propria piantina aromatica e si mettono a seccare i rami sul termosifone.

In questo approfondimento abbiamo svelato, dunque, come profumare naturalmente la casa con questi trucchi semplici ed economici. Sul nostro sito sono presenti numerosi approfondimenti dedicati al come rendere più confortevole la casa. Ad esempio, è presente un articolo che spiega nel dettaglio come rendere i cassetti profumati.