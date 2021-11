L’azienda svedese Spotify AB, proprietaria della omonima piattaforma di streaming musicale, è alla ricerca di personale in giro per il mondo. Attualmente sono 447 i posti di lavoro disponibili in diverse zone del mondo, quali Stoccolma, Londra e Berlino, con possibilità di smart working. Si ricercano ingegneri, esperti media, informatici, analisti e tantissimi altri profili, tirocinanti compresi.

Benefit del lavorare in Spotify

Lavorare in Spotify AB offre diversi vantaggi. Innanzitutto, la possibilità di congedo parentale di sei mesi senza tagli nelle retribuzioni. Seguono i corsi di formazione offerti dal team dedicato GreenHouse e gli incentivi azionari flessibili. Infine, Spotify offre ai suoi dipendenti la possibilità di partecipare a Spotify On Tour, un programma di viaggi presso eventi musicali e festival.

Oltre 440 nuovi posti di lavoro in Spotify per cui candidarsi subito

Profili ricercati in diverse aree del mondo. Svezia, Stati Uniti, Cina, Germania, Spagna e Regno Unito sono solo alcune delle zone di interesse. La possibilità di lavorare in remoto è comunque ammessa e disponibile per la maggior parte delle posizioni aperte.

L’interesse per i giovani di talento non è da meno. Periodicamente, Spotify offre diverse opportunità di stage, aperte principalmente a studenti universitari prossimi alla laurea e neolaureati. Non manca la possibilità di accedere a tirocini estivi, anch’essi rivolti perlopiù a studenti. Vediamo di seguito alcuni dei profili disponibili e come candidarsi.

Un esempio

Su Stoccolma, Spotify è alla ricerca di diversi programmatori e ingegneri specializzati. Ne sono un esempio i ruoli di Android Engineer, Backend, iOS Engineer e Senior Machine Learning. Nello specifico, per il ruolo di Android Engineer è richiesta al candidato una conoscenza approfondita dei linguaggi Java e Kotlin. Presentare almeno un progetto personale è ritenuto fondamentale in vista del colloquio ed è data altrettanta importanza alle collaborazioni Open-Source.

Tutti i profili ricercati e come candidarsi

Andando alla pagina dedicata vedremo gli oltre 440 nuovi posti di lavoro in Spotify per cui candidarsi subito. Grazie alla ricerca filtrata potremo restringere il vasto numero di posizioni aperte per le aree di nostra competenza e per preferenze di contratto e sede. Scegliendo una delle offerte di lavoro disponibili, potremo facilmente inviare curriculum vitae cliccando su Apply now. Un altro modo per candidarsi è attraverso la pagina aziendale di Spotify, presente su Linkedin.

