Purtroppo non tutti hanno ricevuto il bonus da 2.400 euro perciò c’è una platea di italiani con un diavolo per capello. Invece non bisogna tirarsi i capelli perché nulla è perduto. Di conseguenza vediamo come presentare la domanda di riesame all’INPS per ottenere l’indennità da 2.400 euro.

In questo articolo inutile soffermarsi sulla platea di persone interessate a ricevere il bonus. Il nostro compito è dare indicazioni su come fare domanda per far rivedere la posizione all’INPS. Bisogna presentare l’istanza bisogna online entro 20 giorni dalla comunicazione di rigetto. Chi non si è reso conto dell’esito può verificare la posizione all’interno del servizio “Indennità Covid 19” nella sezione esiti. L’accesso è possibile sia per i Patronati che per il cittadino utilizzando le credenziali in possesso.

Il lavoro dell’INPS

L’INPS durante il periodo della pandemia ha faticato tantissimo per evadere tutte le pratiche riferite ai vari aiuti di Stato. Fortunatamente è stato allestito un sistema in grado di evadere le istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.

La nuova circolare

Solo ora, l’INPS ha reso noto l’elenco delle persone beneficiarie e perciò chi è rimasto escluso deve adoperarsi per presentare istanza di riammissione. Parallelamente l’INPS con una circolare ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti. Infatti sono tante le istanze respinte per non aver superato i primi controlli automatici.

Nessun tipo di problema invece nell’erogazione della successiva tranche per i beneficiari della prima indennità poiché in modo automatico hanno ricevuto il secondo pagamento.

Come presentare la domanda di riesame all’INPS per ottenere l’indennità da 2.400 euro

Coloro che non hanno ricevuto l’indennità non devono perdere tempo perché superati i 20 giorni dalla comunicazione non c’è più la possibilità di proporre riesame della domanda. Attenzione a inserire la documentazione richiesta che attesti la sussistenza del diritto.

Il canale per presentare la documentazione resta quello online, attraverso il link esiti nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID 19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”.