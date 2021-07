Come molti di noi sanno, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute del nostro organismo. Seguire uno stile di vita sano mangiando bene e praticando attività fisica può allungarci la vita. Alcuni alimenti in particolare sono davvero preziosi per il nostro organismo e non soltanto per le vitamine e i minerali che possiedono.

Questo è il caso del pomodoro. Questo alimento, infatti, possiede una sostanza naturale che secondo recenti studi è davvero fondamentale per la salute del nostro fegato. Scopriamo il perché.

Prezioso come l’oro quest’inaspettato alimento migliora la funzionalità epatica e protegge dal cancro

Secondo uno studio condotto nel 2014 e pubblicato sulla rivista Cancer Prevention Research, il licopene sarebbe in grado di proteggere il fegato dal cancro. Il licopene è un pigmento naturale contenuto in diversi cibi tra i quali i pomodori.

Lo studio è stato effettuato grazie ad esperimenti su topi affetti da carcinoma al fegato. Ad alcuni di essi è stato fatto assumere il licopene. Nei roditori nutriti anche con la polvere di pomodoro gli scienziati hanno visto una riduzione della progressione del cancro al fegato.

Secondo la ricerca, infatti, la polvere di pomodoro risulta più efficace per prevenire questo tipo di cancro. Il motivo è che il pomodoro contiene in sé altri nutrienti oltre al licopene, mentre la polvere di pomodoro ne possiede una maggiore concentrazione.

Altri benefici per il fegato

Prezioso come l’oro quest’inaspettato alimento migliora la funzionalità epatica e protegge dal cancro, ma non solo. Il licopene oltre a ridurre l’incidenza dei carcinomi al fegato, ne migliora anche la funzionalità.

Infatti, il licopene risulta efficace nelle malattie correlate all’obesità come la steatosi epatica. Questa patologia si verifica quando si accumula del grasso nel fegato e, infatti, è anche detta malattia del fegato grasso. La steatosi di per sé non dà sintomi ma può sfociare in malattie più serie come la cirrosi epatica.

Ecco perché è così importante controllare la nostra alimentazione: essa è fondamentale per vivere bene e più a lungo.

