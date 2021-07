Nel dubbio non sia mai sufficiente, buttiamo spesso un pugno di pasta in più nell’acqua bollente. Spesso però non si riesce a consumarla e rimane nel piatto come scarto. Per non buttare nulla, l’idea della frittata di pasta arriva subito in nostro soccorso. Potremmo anche semplicemente pensare di conservarla e consumarla la sera o il giorno dopo riscaldandola. Abbiamo visto come la pasta ripassata in padella abbassi l’indice glicemico della pasta stessa. Oppure potremmo optare per altre ricette più fantasiose. Vediamo allora come utilizzare la pasta avanzata senza che sia la solita frittata.

Ciambella al forno

Proponiamo qui un’alternativa alla classica frittata di pasta, più leggera perché’ al forno e altrettanto gustosa, ossia la ciambella di pasta al forno. È questo una ricetta molto veloce e facile da preparare e soprattutto che piace a grandi e piccoli. Un altro aspetto a suo favore, inoltre, è la presentazione del piatto a forma di ciambella.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Come utilizzare la pasta avanzata senza che sia la solita frittata

Vediamo adesso gli ingredienti e la preparazione. È una ricetta che si presta anche a essere personalizzata negli ingredienti secondo quello che si ha nel frigorifero. Il risultato sarà sempre eccezionale.

Ingredienti per 8 persone e procedimento

400 gr di pasta;

4 uova;

250 gr di scamorza oppure mozzarella;

4 cucchiai di parmigiano;

2 cucchiai di pecorino;

1 bicchiere di latte;

1 noce di burro;

pepe q.b.;

sale q.b.

Aggiungere alla pasta avanzata una noce di burro e latte freddo e mescolare. Tagliare il formaggio a cubetti e sbattere leggermente le uova con un pizzico di sale e pepe. Aggiungere alla pasta il formaggio grattugiato, il formaggio a cubetti e le uova sbattute. Imburrare uno stampo a ciambella di 24 cm e trasferire al suo interno la pasta. Cuocere in forno preriscaldato a 200° per 35-40 minuti fino a doratura desiderata.

Meglio gustare la ciambella una volta intiepidita.