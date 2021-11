Anche questo mese sta giungendo al termine. A partire da domani comincerà dicembre, con cui terminerà anche l’autunno.

Fino a febbraio, sarà possibile fare la talea autunnale di uno dei fiori più amati ed eleganti e che non può mancare in nessun giardino degno di questo nome. Con queste parole ci riferiamo alla rosa.

A cosa serve la talea

Prima di tutto, cerchiamo di capire cosa è una talea. Si tratta di una sezione di pianta, in genere un ramo, grazie alla quale sarà possibile farla riprodurre sfruttando la sua capacità rigenerativa.

La riproduzione per talea è una tecnica semplice da applicare e che permette di ottenere tante nuove piante ad un costo notevolmente ridotto. Un altro grande vantaggio che si ottiene dalla talea è che le nuove piante riprenderanno le caratteristiche della pianta madre.

L’unica pecca è che non è detto che la talea vada a buon fine. Per aumentare la possibilità che la riproduzione riesca, bisogna sia usare un ormone radicante che scegliere il periodo giusto per fare la talea, che varia da pianta a pianta.

Quindi, attenzione perché è tempo di fare la talea di questo fiore amatissimo per averne tanti a costo molto ridotto.

Come fare la talea della rosa

I rami da cui prelevare la talea, servendosi di forbici affilate e sterilizzate, devono essere nuovi, possibilmente prodotti quest’anno dalla rosa.

I migliori sono quelli che partono dalla base della pianta. Prelevandoli, si aumenteranno ulteriormente le possibilità che la talea vada a buon fine. Il diametro della talea deve essere quello di una matita, mentre la lunghezza di minimo 15 centimetri. Una volta prelevata la talea, bisogna piantarla in vaso o in piena terra.

Il vaso deve essere riempito di terriccio universale. Solo poi si potrà piantare il ramo, di cui 1/4 dovrà emergere dalla terra. Fatto ciò, riporlo in un posto protetto e all’ombra.

In piena terra, optare per una zona altrettanto al riparo e all’ombra e aiutarsi con una vanga per aprire una trincea a V nel terreno. Mettere un po’ di sabbia sul suo fondo e piantare la talea facendone emergere 1/4 dal terreno. Se tende a sollevarsi dal terreno, sistemarla pigiandolo coi piedi.

Attenzione perché è tempo di fare la talea di questo fiore amatissimo per averne tanti a costo molto ridotto. Se tutto andrà bene, la nuova rosa potrebbe fiorire già a partire dalla primavera e regalare spettacolo. In alternativa, si potrà sempre ritentare in estate.

