I dati, le informazioni e i documenti, anche quelli che sono riservati, grazie alla digitalizzazione si possono ormai conservare, archiviare e consultare in tutta sicurezza. Di solito, i dati si trovano sul proprio PC, che sia questo fisso o portatile.

Pur tuttavia, può accadere che l’hard disk si rovini, a causa per esempio di uno sbalzo di corrente, e si perde tutto. Per ovviare a questo problema la soluzione migliore è sempre quella di fare periodicamente un backup totale dei propri dati. Di farlo, tra l’altro, almeno su due supporti differenti. Ecco allora, al riguardo, tutte le informazioni utili su come procedere.

Qual è il supporto migliore per mantenere i dati a lungo e al sicuro anche in caso di backup totale

Nel dettaglio, la soluzione classica per fare il backup periodico e totale dei dati sul proprio PC è quella di utilizzare una chiavetta. Ovverosia, un supporto di memoria esterno che, per esempio, si può poi custodire in cassaforte.

Questa è la prima risposta su qual è il supporto migliore per mantenere i dati e per mantenerli a lungo. Pur tuttavia, specie quando sul PC ci sono dei dati, delle foto, dei video, dei documenti e/o delle informazioni che non si possono assolutamente perdere, allora è bene fare un backup periodico e totale senza l’utilizzo di memorie di massa. Ovverosia, senza fare affidamento sull’hard disk del proprio PC e nemmeno o comunque solo sulla chiavetta come supporto di memoria esterno e tascabile. Vediamo allora come procedere e come fare nel dettaglio.

Il cloud è la risposta per un backup totale e sicuro di tutti i propri dati sensibili

Il cloud è la risposta davvero sicura e definitiva, per un backup totale e sicuro di tutti i propri dati sensibili. Quindi per blindarli utilizzando dei servizi dedicati, come ad esempio Dropbox, Google Drive, OneDrive e anche iCloud Drive. Si tratta, nello specifico, di servizi che permettono di fare il backup totale e di poter accedere ai dati salvati sul cloud da qualsiasi dispositivo.

Nella maggioranza dei casi, nella loro versione base, i servizi cloud sopra indicati sono sempre gratuiti. Quindi, il backup totale è sempre possibile senza mai spendere un euro. Facciamo, però, sempre attenzione a utilizzare, per l’accesso al servizio cloud scelto, una password robusta.

