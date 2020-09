Preparare il dado vegetale in casa è possibile e non è affatto difficile.

Possiamo farne una bella scorta in modo da averlo sempre disponibile, buono e senza glutammato monosodico, coloranti conservanti e sale.

Ecco come preparare in casa il dado vegetale

Ingredienti

500 g. di verdure;

carote;

zucchina;

cipolla;

scalogno;

patata;

1 spicchio di aglio;

sedano;

prezzemolo;

basilico;

rosmarino;

salvia;

150 g. di sale fino;

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva.

Procedimento

Lavare e tritare le verdure. Metterle in una pentola antiaderente, versare un cucchiaio di olio e farle appassire per una decina di minuti. Aggiungere il sale e continuare la cottura per altri dieci minuti.

Prendere un frullatore ad immersione, tritare finemente.

Versare nuovamente le verdure in padella e farle asciugare.

Prendere un foglio di carta da forno, poggiare le verdure dando una forma rettangolare. Dopo averle fatte raffreddare per bene, tagliarle a quadretti e metterle nel congelatore senza levarle dalla carta forno, un po’ distanziate e senza sovrapporle. Una volta congelate, mettere i quadrati in un contenitore e rimettere nel congelatore.

Come preparare in casa il dado vegetale granulare

Per preparare il dado granulare fatto in casa, serviranno ingredienti per 50O g.

6 carote medio – piccole;

4 coste di sedano con foglie;

1/2 cipolla;

1 porro;

1 zucchina;

finocchio piccolo;

3 pomodoro Rossi;

3 patate piccole;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale grosso;

3-4 cucchiai di fiocchi di lievito di birra devitalizzato.

Ptocedimento

Tritare bene gli ingredienti e farli essiccare nel forno ventilato alla temperatura di 60 gradi. Dopodiché, frullare le verdure finemente, in modo da ottenere un dado che serva sia da insaporitore che per preparare il brodo. Conservare in barattoli di vetro fuori dal frigorifero.