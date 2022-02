Si stanno susseguendo giornate sempre più belle e soleggiate. Quindi abbiamo un’ottima occasione per prendere quel sole necessario alla produzione di vitamina D, così importate per il nostro organismo. Infatti, essa servirebbe a fissare il calcio nelle ossa ma anche ad una serie di altre funzioni. Si pensi alla capacità che avrebbe di controllare le infiammazioni e di rinforzare il sistema immunitario. Tuttavia, troppo spesso accade che le persone prendano il sole in modo sbagliato. È forse questa la ragione per cui circa il 70% della popolazione sarebbe carente di questa preziosa vitamina. Sicché, per assorbirla bene e farne una scorta anche in l’inverno, sarebbe importante sapere come esporsi.

Come esporsi al sole

Ebbene, adesso che il sole è meno forte, possiamo esporre la pelle nuda alla luce solare. Ciò, si badi bene, senza l’utilizzo di creme, occhiali e proteggendo gli occhi con un cappello. Però bisogna farlo per soli 30 minuti nelle prime ore della mattina o nelle ultime del pomeriggio. Diversamente, si corre il rischio di bruciarsi e danneggiare la pelle, nonostante sia inverno. Naturalmente, il sole autunnale e invernale è meno forte ma non meno dannoso, stante la presenza dei raggi ultravioletti. Quindi, occorre comunque evitare le ore di punta e, durante le stesse, utilizzare filtri solari. Ecco come prendere il sole anche in inverno!

Occorre, cioè, trovare il giusto equilibrio, per recepire il buono che il sole può darci. Il tutto, assorbendo la tanto preziosa vitamina D, importantissima anche perché contrasterebbe la depressione stagionale dovuta alla carenza di luce solare. In più, sarebbe un ottimo rimedio anche per bruciare i grassi. Ciò in quanto la luce solare, senza filtri, migliorerebbe il metabolismo e abbasserebbe i livelli di colesterolo.

Come prendere il sole anche in inverno per fare il pieno di vitamina D, indispensabile alla salute delle ossa e del sistema immunitario

La vitamina D, come indicato, sarebbe cruciale per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Essa contribuisce al raggiungimento e mantenimento di un’adeguata massa ossea. Quindi, sarebbe fondamentale per contrastare il rachitismo nei bambini, nonché l’osteoporosi e le fratture negli adulti. In più, svolge un ruolo importantissimo nell’attivazione delle nostre difese immunitarie. Questo perché, in carenza, le cellule T non sarebbero in grado di reagire combattendo contro infezioni e virus che attaccano l’organismo. Per tutte queste ragioni, prendere il sole in inverno è un vero toccasana. Tuttavia, l’esposizione deve avvenire nella maniera adeguata, per ottenerne tutti i benefici senza effetti collaterali.

Lettura consigliata

