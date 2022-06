Come prelevare denaro contante velocemente senza la carta bancomat e in tutta sicurezza 

Con la carta bancomat, ma anche con la carta di credito, basta trovare lo sportello ATM più vicino per prelevare comodamente e rapidamente denaro contante. Precisamente, quella effettuata con la carta bancomat è in tutto e per tutto un’operazione di prelievo di denaro cash.

Mentre con la carta di credito l’operazione viene definita come anticipo contante, con l’applicazione di commissioni di prelievo, spesso anche molto salate e con l’addebito dell’operazione che, in genere, avviene nel mese successivo.

Pur tuttavia, anche in caso di emergenza, per avere denaro contante velocemente al giorno d’oggi pure la carta bancomat è superata. Questo perché dallo sportello ATM è possibile ottenere il cash da prelevare senza che sia strettamente necessario l’uso dello strumento plastificato. Vediamo allora, nel dettaglio, come fare. Con le primarie banche italiane.

Come prelevare denaro contante velocemente senza la carta bancomat ed in tutta sicurezza

In particolare, le app relative al mobile banking hanno rivoluzionato pure il modo di prelevare il denaro contante dallo sportello ATM: In altre parole, dagli sportelli abilitati pure l’operazione di prelievo è diventata smart. In tutto e per tutto.

Basterà avere l’app di mobile banking installata e correttamente collegata e associata al proprio conto corrente bancario. L’app di mobile banking proposta dall’istituto di credito si può in genere scaricare non solo per i dispositivi mobili con il sistema operativo Android ma anche per quelli con il sistema operativo iOS della Apple.

Per ottenere il cash richiesto, tramite l’app, non servirà, infatti, il codice PIN. Dato che basterà, con il proprio smartphone, inquadrare il QR Code. Che apparirà sullo schermo dello sportello ATM. Ecco, dunque, come prelevare denaro contante velocemente.

Cosa succede quando si preleva cash con lo smartphone

Per il resto, al pari dell’uso della carta bancomat, pure per i prelievi di denaro contante con il QR Code la riuscita dell’operazione è subordinata alla presenza della provvista. Ovverosia, la liquidità necessaria in giacenza sul proprio conto corrente bancario. Così come, al completamento dell’operazione di prelievo, il cliente bancario allo sportello ATM potrà decidere se farsi rilasciare o meno lo scontrino.

Il prelievo di denaro contante tramite QR Code, e quindi senza uso della carta bancomat, è in genere subordinato a un’operazione di prenotazione. Operazione da effettuare proprio attraverso l’app di mobile banking installata e associata al conto corrente bancario. Attenzione, però, in genere la prenotazione del prelievo ha una scadenza oraria: chiaramente, per motivi di sicurezza.

