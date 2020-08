La redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente analizzato i costi dei conti correnti. Oggi invece vogliamo approfondire tutto quello che forse non sai sull’home banking. Andremo quindi a capire quali sono le operazioni che possiamo svolgere in sicurezza direttamente dal nostro computer. Vedremo quali accorgimenti è necessario adottare per non mettere in pericolo i nostri dati ed i nostri soldi. L’home banking infatti, è sempre più usato dagli istituti di credito perché permette loro di risparmiare sul personale di filiale. Abbiamo constatato che le banche più economiche per il cliente sono proprio le banche on line.

Molti correntisti però, diffidano dalle operazioni on line perché le ritengono meno sicure o temono di poter fare degli errori. La tecnologia sta diventando sempre più sofisticata nella sicurezza ma anche sempre più semplice per gli utilizzatori. Le banche, in tutto questo, sono spesso all’avanguardia. Quindi, ecco tutto quello che forse non sai sull’home banking e sulle applicazioni mobili messe a disposizione dalle banche.

Operazioni semplici e veloci, ma attenzione alle frodi

Gli istituti bancari sono molto attenti a garantire la massima sicurezza alle operazioni svolte on line. Anche perché eventuali frodi dovute a falle nella sicurezza sarebbero a loro carico. Per tutelare la sicurezza dei propri soldi, i segreti dell’home banking sono molto semplici da conoscere. Gli utenti devono prestare la massima attenzione a non divulgare mai le proprie credenziali di accesso. In nessun caso la banca chiederà questi codici via mail o telefonicamente. I correntisti possono verificare che il sito della banca sia autentico semplicemente guardando la barra del browser.

Gli indirizzi dei siti delle banche infatti, devono sempre iniziare con https. Utilizzare le app degli istituti è l’operazione più sicura. In questi casi è la stessa banca a garantire il corretto accesso ai propri sistemi. Consigliamo, poi, di non accedere al proprio home banking da computer condivisi come gli internet-cafè. Infatti, è molto meglio usare connessioni protette, evitando i Wi-Fi pubblici.

Ecco tutto quello che forse non sai sull’home banking

Effettuare operazioni on line consente di risparmiare molto tempo. In questo modo eviteremo di doverci recare in banca e di fare la coda allo sportello. La filiale resta necessaria per poche operazioni, come cambiare un assegno, richiedere valuta estera o ottenere una consulenza. Tutti gli altri servizi come bonifici, compravendita titoli, pagamento utenze e le richieste di documenti ed estratti conto sono disponibili in rete. Una comodità che ci consente di svolgere operazioni bancarie ovunque ci troviamo. Così come di scegliere l’istituto più adatto a noi senza considerare la presenza di una filiale vicino a casa.

I vantaggi dell’home banking sono, però, soprattutto economici. Le operazioni svolte in autonomia su internet, infatti, sono spesso gratuite o, quantomeno, molto più economiche che in filiale. Le banche infatti, quando pubblicizzano i propri conti, mettono in evidenza proprio i costi delle operazioni on line per risultare più concorrenziali.