Proprio in questi giorni sono stati pubblicati i risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse nei 12 mesi del 2021. I dati seguenti sono stati estratti da un comunicato della società:

ricavi netti consolidati 742,2 milioni di euro (+28,2% rispetto al 2020 e +5,1% rispetto al 2019);

Valore Aggiunto 312,1 milioni di euro (+26,3% rispetto al 2020) incidenza 42,0% (42,7% nel 2020);

EBITDA 79,7 milioni di euro (+42,3% rispetto al 2020) incidenza 10,7% (9,7% nel 2020);

EBIT dopo eventi non ricorrenti 45,7 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2020) incidenza 6,2% (1,1% nel 2020);

utile netto 34,2 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2020) incidenza 4,6% – e.p.s. (utile netto per azione) 1,25 tax rate 15,6% (23,8% nel 2020).

Per quel che riguarda la Posizione Finanziaria Netta (PFN), al 31 Dicembre 2021 risulta positiva per 124,6 milioni di euro. Nel confronto con l’esercizio precedente la PFN migliora per 75,1 milioni di euro. Rispetto al 2019 il miglioramento sale a 143,2 milioni di euro.

Di particolare interesse è il miglioramento rispetto al 2019, ultimo anno di riferimento prima dell’impatto della pandemia.

Come potrebbe reagire il titolo Biesse agli ottimi dati del bilancio 2021?

Diciamo che, in qualche modo, gli ottimi dati del 2021 erano stati anticipati sia dal movimento di settimana scorsa, quando abbiamo assistito a un rialzo di oltre il 20% dai minimi, che dalla seduta del 14 marzo. A questo punto il livello chiave per capire cosa succederà nelle prossime settimane passa per area18,35 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 22,5 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe trovarsi in area 26,5 euro.

La mancata accelerazione al rialzo, invece, potrebbe favorire il raggiungimento di area 11 euro, prima, e di area 3,76 euro, poi.

La valutazione del titolo Biesse

Dal punto di vista dei fondamentali la situazione di Biesse è abbastanza paradossale. Come già evidenziato in un precedente articolo, infatti, qualunque sia l’indicatore utilizzato Biesse è sopravvalutato. Solo il rapporto prezzo/utili esprime una piccola sottovalutazione.

Tuttavia, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.54 volte il suo fatturato.

Infine, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Come potrebbe reagire il titolo Biesse agli ottimi dati del bilancio 2021? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL:BSS) alla chiusura del 14 marzo è salito del 5,64% chiudendo la giornata di contrattazione a 17,60 euro.

Time frame settimanale