L’Italia è costellata di meraviglie che accontentato qualsiasi tipo di viaggiatore.

Chi cerca il mare troverà spiagge mozzafiato ad attenderlo, chi cerca la montagna troverà piste da sci e rifugi.

Poi, chi cerca arte e cultura, ha solo l’imbarazzo della scelta su dove andare e forse non basta una vita per girare tutto il Paese.

L’Italia, quindi, come una vera agenzia di viaggio, offre soluzioni per tutti i gusti.

Per esempio, viaggi di 3-4 giorni, tour on the road, una notte e via o semplici gite fuori porta di mezza giornata.

L’articolo di oggi è dedicato a quei viaggiatori che non hanno tanto tempo ma che comunque non rinunciano a fare le valigie e partire.

In particolare, conosceremo un borgo del Sud Italia dove trascorrere 1 notte indimenticabile, immersi in un’atmosfera magica, cullati dal rumore del mare e coccolati dall’ottimo cibo.

Fuga di primavera in questo fiabesco borgo marinaro con un castello leggendario a picco sul mare dove poter dormire

Questa meraviglia italiana si trova in Calabria, in provincia di Cosenza, ed è un borgo in cui tutto parla di Magna Grecia.

Quest’epoca sembra cristallizzata tra mare e montagna e si respira dalla spiaggia al centro storico.

Roseto Capo Spulico, infatti, è stata fondata nel VII secolo a.C. e all’epoca era disseminata di roseti.

Questi fiori incredibili erano coltivati per raccogliere le foglie, profumate e vellutate, che servivano per riempire materassi e guanciali di principi e principesse.

Il borgo è interamente a picco sul mare, che si può ammirare e respirare da ogni suo punto e scorcio.

La sua vera peculiarità, conosciuta in tutto il Mondo, è il castello, Castrum Petrae Roseti, che si erge sul Promontorio di Cardone e si riflette sul mare.

Le sue fondamenta sorgono sui resti di un luogo dedito ai riti pagani e le sue stanze ospitarono Federico II di Svevia.

Questo castello ha una storia variegata che lo ha visto diventare fortezza militare, luogo di ritrovo dei templari e casa dell’Imperatore.

Oggi è interamente visitabile, ospita un raffinato ristorante, regala viste panoramiche straordinarie ed è un luogo dove sarebbe possibile trascorrere una notte.

Infatti, in una delle 3 torri si trova una suite lussuosa che un tempo era la stanza del Re, con ogni comfort e arredamento in stile.

Altro da vedere

Allora, possiamo proprio programmare una fuga di primavera in questo fiabesco borgo marinaro.

Oltre all’imponente castello, altre tappe imperdibili sarebbero:

il lungo mare degli Achei di 1,5 chilometri;

lo scoglio incudine nella spiaggia sotto al castello;

il Museo delle conchiglie;

l’intero centro storico con le chiesette e uno dei vicoli più stretti d’Europa.

Cosa mangiare

Infine, a Roseto Capo Spulico anche il palato troverà tante delizie da gustare.

Per esempio, la soppressata, la pagnotta pittaliscia con ricotta fresca, la zuppa licurda, il pesce locale e le ciliegie rosetane, le più belle d’Italia.

Approfondimento

Queste pittoresche cittadine in Italia, affacciate sul mare o sul lago, sono mete ideali per le vacanze di Pasqua 2022