Sembra incredibile, ma alcuni colori aumentano il valore della casa anche di molte migliaia di euro

Alcuni colori più di altri possono valorizzare ogni ambiente della casa. Secondo lo studio di un portale immobiliare USA, la tinteggiatura delle pareti dell’appartamento può avere un impatto sul valore della casa.

Se stai pensando di vendere la tua casa, sai bene che ogni dettaglio conta per attirare l’interesse degli acquirenti e ottenere il miglior prezzo possibile. Tra i vari aspetti da curare, uno dei più importanti è la scelta della tinteggiatura delle pareti. Sembra incredibile, ma alcuni colori possono fare la differenza tra una casa anonima e una casa attraente. Non solo la scelta del colore adatto può velocizzare la vendita dell’appartamento, ma ne può anche aumentare il valore. Lo sostiene una ricerca condotta da Zillow, uno dei maggiori portali immobiliari degli Stati Uniti.

Secondo questa ricerca la scelta azzeccata di alcuni colori potrebbe aumentare anche di qualche migliaio di euro il valore dell’immobile. La ricerca sostiene che un grigio grafite in cucina potrebbe aumentare il valore della casa di 3.000 euro. Invece un grigio scuro in camera da letto potrebbe fare aumentare l’immobile di 2.000 euro.

È chiaro che queste valutazioni si basano sull’idea che un colore piuttosto che un altro possa colpire l’acquirente che quindi sarebbe più invogliato all’acquisto. Ricordiamo che in genere l’acquisto di un immobile si basa su una, due, massimo 3 visite che durano pochi minuti. Quindi la decisione è molto influenzata dalle sensazioni che si vivono in quella casa nei minuti in cui la visitiamo. Il colore delle pareti della casa possono, perciò influenzare queste sensazioni.

Come scegliere quello adatto per le pareti della nostra casa

Probabilmente un grigio grafite in camera non farà aumentare il valore dell’immobile, comunque la scelta della giusta tonalità può avere il suo impatto. E come scegliere la tinteggiatura adatta per il nostro appartamento? Ecco alcuni suggerimenti universalmente validi.

Il primo elemento da considerare nella scelta del colore delle pareti è la luce naturale e artificiale che illumina gli spazi. In generale, si consiglia di usare colori chiari e luminosi per le stanze poco illuminate o esposte a nord, mentre si possono osare tonalità più scure e intense per le stanze ben illuminate o esposte a sud. Inoltre, bisogna tenere conto dell’effetto che la luce ha sui colori. Ad esempio, una luce calda tende a esaltare i colori caldi e a smorzare quelli freddi, mentre una luce fredda fa il contrario.

Per scegliere il colore giusto per le pareti occorre tenere conto dello stile della casa

Lo stile della casa e dei mobili è il secondo elemento da valutare nella scelta del colore delle pareti. Se si vuole creare un’armonia tra gli elementi, si può optare per colori che si abbinano bene con lo stile dominante. Se invece si vuole creare un contrasto o un punto focale, si può scegliere un colore che si discosta dallo stile generale. L’importante è che questo non sia troppo stridente o fuori luogo.

Anche la pavimentazione e l’arredamento hanno una grande importanza nella scelta del colore delle pareti. Anche in questo caso, si può decidere di creare un’armonia o un contrasto tra i colori, tenendo conto delle tonalità dominanti e dei materiali usati. Ad esempio, se la pavimentazione è in legno chiaro, si possono usare colori caldi o neutri per le pareti. Invece se è in ceramica scura, si possono usare colori freddi o vivaci.

Comunque imbiancare casa o solo una stanza ha sempre un costo non irrilevante. Ma per rinfrescare un appartamenti con colori nuovi ci sono alcuni segreti per risparmiare sul costo finale.