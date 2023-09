Ottobre fortunato e carico di sorprese: i 3 segni che incasseranno guadagni straordinari per l’oroscopo celtico

Autunno esplosivo e carico di novità per alcuni dei segni zodiacali prescelti dalle stelle. Secondo l’oroscopo celtico saranno 3 i più fortunati, ci sarà anche il tuo?

Druidi e celtici conoscevano le stelle e sapevano interpretarle, proprio come gli egizi. Sempre più persone amanti della storia e della mitologia si stanno interessando agli oroscopi più antichi. L’oroscopo celtico, con radici antiche e connessioni profonde con la natura, offre prospettive uniche sulla fortuna e il destino. Interamente connesso con Madre Natura, l’oroscopo celtico divide l’anno in alberi diversi. Questo ottobre, tre segni o alberi celtici sono destinati a vivere un periodo di straordinaria fortuna. Scopriamo chi sono e cosa possono aspettarsi in termini di soldi e guadagni.

Sul gradino più alto del podio troviamo la Betulla, ovvero il Capricorno

Il segno della Betulla, che corrisponde all’incirca al Capricorno è il prescelto delle stelle. Questo segno, noto per la sua determinazione e perseveranza, è destinato a vivere un ottobre straordinariamente fortunato. Anche secondo l’oroscopo egizio questi ultimi mesi dell’anno porteranno guadagni e successo al Capricorno. La sua natura lavoratrice e la capacità di fare piani a lungo termine si tradurranno in opportunità finanziarie significative. Un aumento, un investimento redditizio o una promozione, la Betulla sta per raccogliere i frutti del suo impegno.

Al secondo posto troviamo la Quercia che corrisponde al segno del Cancro. La Quercia è conosciuta per la sua forza interiore e la sua capacità di adattarsi alle sfide. Questo ottobre, la Quercia vedrà un aumento della fortuna finanziaria grazie alla sua abilità nel gestire situazioni complesse e impreviste. Possibili entrate extra potrebbero derivare da progetti in cantiere da un po’ che inizieranno a fruttare. Magari acquistare quel terreno o prototipo alla fine si rivelerà un vero affare.

Istinto e intuizione porteranno guadagni interessanti

Finiamo con il segno del Salice che corrisponde al segno del Toro. Il Salice è noto per la sua natura intuitiva, e questo si rivelerà prezioso in campo finanziario. Il Salice non teme il rischio e si butta a capofitto in tutti i progetti in cui crede. La sua capacità di percepire le tendenze del mercato e di prendere decisioni informate porterà a guadagni inaspettati. Potrebbero arrivare vincite, rendimenti inaspettati dagli investimenti o nuove opportunità di reddito. Il tuo istinto difficilmente si sbaglia, è vero, ma attenzione a non farti prendere dal clamore del momento. Valuta bene opportunità e rischi prima di investire nel nuovo trend che potrebbe essere di passaggio. Questo però non significa che non arriveranno guadagni inaspettati e opportunità che saranno un regalo dal destino.

In conclusione, ottobre fortunato e carico di sorprese per i prescelti dell’oroscopo celtico. Betulla, Quercia e Salice dovranno cogliere le opportunità che si presenteranno e vedranno che risultati.