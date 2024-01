Questo segreto da usare nella vita privata o nella professione ti farà ottenere risultati impensabili

Il tuo proposito del nuovo anno è avere più tempo per te stesso e migliorare la produttività sul lavoro? Questo segreto da usare nella vita privata ti farà ottenere risultati che finora non avevi mai ottenuto.

Finora hai voluto fare tutto te, purtroppo però il tempo non è mai abbastanza. Se nel nuovo anno vuoi avere più tempo per te e raggiungere risultati mai ottenuti, è arrivato il momento di delegare. Delegare significa affidare a qualcuno, che sia un collaboratore, un collega o un familiare, una parte delle proprie responsabilità o attività. Così ci potremo concentrare su quelle più importanti, strategiche o gratificanti. Delegare non è facile, richiede fiducia, comunicazione, feedback e controllo. Delegare è una competenza fondamentale per chi vuole crescere professionalmente e personalmente. Scopri come e perché delegare, e quali sono i vantaggi che ne derivano.

Questo segreto da usare sempre può aiutarti nella vita privata ma anche nella professione

Delegando le attività più semplici, ripetitive o meno rilevanti, si possono liberare tempo e risorse per dedicarsi a quelle più complesse, creative o critiche. Ovvero le attività che richiedono maggiormente le proprie competenze e capacità. In questo modo, si può aumentare la qualità del proprio lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissati in modo più rapido ed efficace.

Delegando, si può ampliare il proprio campo di azione e di apprendimento, affrontando nuove sfide e opportunità di crescita professionale e personale. Allo stesso tempo, si può favorire lo sviluppo delle persone a cui si delega, offrendo loro la possibilità di acquisire nuove competenze, esperienze e responsabilità. Un modo per dare la possibilità agli altri di dimostrare il proprio valore e il proprio potenziale.

Come imparare a delegare? Ecco alcuni consigli pratici

Delegare riduce lo stress, la fatica e il rischio di burnout, e aumenta la soddisfazione e il benessere personale. Ma questa attività è solo apparentemente facile. A delegare si impara, in questo modo.

Inizia con identificare le attività da delegare. Si tratta di quelle attività che non richiedono le proprie competenze specifiche, che non sono strategiche o prioritarie. Compiti che non sono di propria competenza o interesse, o che possono essere svolti meglio o più velocemente da qualcun altro.

Scegli le persone a cui delegare. Si tratta di quelle persone che hanno le competenze, le capacità, la disponibilità e la motivazione necessarie per svolgere le attività delegate.

Comunicazione chiara e controllo dei risultati sono 2 punti chiave

Comunica chiaramente le aspettative e gli obiettivi. Si tratta di definire con precisione e trasparenza cosa, come, quando e perché delegare. In questa fase occorre specificare i criteri, le modalità, le scadenze e i risultati attesi, fornendo le risorse, le informazioni e il supporto necessari.

Infine occorre monitorare e valutare i risultati. Si tratta di verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività delegate, dando feedback positivi e costruttivi, riconoscendo i meriti e i successi. E se necessario correggendo gli eventuali errori o problemi, senza interferire eccessivamente o sottrarre autonomia e responsabilità alle persone delegate.

Questo segreto da usare ogni volta si presenti la possibilità, rappresenta una grande opportunità. Imparando a delegare, si può migliorare la propria performance professionale e la propria qualità di vita, e contribuire allo sviluppo e alla soddisfazione delle persone che ci circondano. Sicuramente la delega è una delle chiavi del successo di Elon Musk. Ma qual è il vero segreto del suo successo ? Lo sveliamo in un articolo.