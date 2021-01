Con il recente Decreto Rilancio l’attuale governo ha messo a disposizione del popolo italiano un’ingente somma di denaro, utile a compiere importanti interventi di ristrutturazione. Presentando la certificazione ISEE ogni cittadino in possesso dei requisiti previsti, può ottenere importanti sgravi fiscali.

Non tutte le procedure di ristrutturazione però sono incluse nella manovra e molti soggetti vengono, loro malgrado, esclusi. Non bisogna disperare però ecco come poter ristrutturare casa in modo economico senza rinunciare a nulla.

Chiedere molti preventivi

Quando si è in procinto di procedere con qualsiasi tipo di intervento è fondamentale informarsi. Ogni scelta economicamente corretta tiene conto di un fattore fondamentale, la diversificazione. Ogni professionista propone prezzi differenti per eseguire gli stessi lavori, quindi è opportuno rivolgersi esclusivamente a professionisti, evitando di incappare in persone inesperte. Tenere conto del giusto rapporto qualità-prezzo è il metodo migliore per individuare l’offerta che maggiormente si avvicina a quanto preventivato.

Comprare merce in stock

Un metodo molto economico per avere a disposizione tutto l’occorrente per la ristrutturazione, a prezzi modici, è comprare tutto l’occorrente necessario in stock. Questa particolare condizione d’acquisto favorisce ambo le parti. Chi vende è interessato a smaltire le giacenze, che difficilmente potrà rivendere, chi compra invece è incentivato per le vantaggiose offerte.

Rinnovare è meglio che sostituire

Quando si vuole ristrutturare in modo economico è sempre bene tenere a mente un concetto: meglio rinnovare che sostituire completamente. La prima opzione è di gran lunga migliore rispetto ad una sostituzione totale per diversi aspetti. Sebbene esistano moltissime tipologie di vantaggiose detrazioni, reperire dei materiali compatibili e in ottime condizioni è più semplice di quanto si creda. Moltissimi sono i gruppi che si sono creati col tempo sui social network e che offrono valide alternative al nuovo. In queste community chi possiede articoli che non utilizza più può disfarsene facilmente ottenendo un corrispettivo in denaro congruo allo stato attuale della merce.

Ecco come poter ristrutturare casa in modo economico senza rinunciare a nulla.