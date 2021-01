La tanto agognata pensione sempre al centro del dibattito, perché con il nuovo anno c’è una importante introduzione. Scopriamo quale categoria di liberi professionisti va in pensione con Quota 105. Infatti, dal primo gennaio gli avvocati con 70 anni e 35 anni di contributi hanno la possibilità di andare in pensione. La categoria attendeva una riforma della previdenza forense dal lontano 2009.

Le nuove regole hanno lasciato inalterata la pensione di vecchiaia anticipata, mentre per le pensioni di inabilità, indirette e di reversibilità vanno commisurate rispetto a 40 anni e non più a 39 anni.

Ancora tanta strada da fare

La riforma delle pensioni per la categoria degli avvocati non è conclusa perché una commissione sta studiando nuovi accorgimenti. Intanto i professionisti forensi attendono con palpitazione le scelte perché a quanto pare la commissione ha intenzione di introdurre il sistema contributivo puro.

Nuovi requisiti

Purtroppo, sono scelte non semplici perché i liberi professionisti sono la categoria più bistrattata e con meno tutele. Intanto, i nuovi requisiti di vecchiaia hanno sollevato qualche polemica.

Fino allo scorso anno, bastavano 34 anni di contributi e 69 anni d’età per ottenere l’assegno pensionistico dopo una vita trascorsa tra studio e Tribunali. Oggi, la realtà è diversa perché l’avvocato per andare in pensione deve compiere 70 anni e avere almeno 35 anni di contribuzione. Inoltre, aumenta l’aliquota per calcolare il contributo soggettivo.

Non cambia nulla per pensione di anzianità e anticipata

La riforma non apporta variazioni per pensione di anzianità e anticipata. Infatti, i requisiti restano identici al passato per entrambe. Nel caso di pensione di anzianità il libero professionista deve avere 62 anni di età e minimo 40 anni di contributi alla Cassa forense.

Invece, per la pensione anticipata, l’iscritto deve avere minimo 35 anni di contributi. Con una soglia inferiore entra in gioco una penalizzazione del 5% per ogni anno fino ad arrivare a 40 anni. Con questo articolo abbiamo compreso quale categoria di liberi professionisti va in pensione con Quota 105.