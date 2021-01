Tra i disturbi allo stomaco più frequenti la cattiva digestione è tra i più fastidiosi. Nel corretto funzionamento del processo digestivo possono intercorrere problematiche di varia natura. Per esempio una masticazione veloce, cibi troppo pesanti, intolleranze ma anche patologie di cui non si è al corrente. Tutte queste in genere rallentano l’assimilazione o causano problemi di indigestione, gonfiore, mal di testa, alitosi, bruciore etc.

Soffrire correntemente di questo disturbo a lungo andare può avere anche ripercussioni psicologiche e non solo sull’organismo. Tuttavia, esistono dei rimedi che non ricorrono a medicinali o a prodotti chimici. Infatti, già la natura ha fornito degli alimenti che aiutano la digestione faticosa e danno sollievo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Le proprietà digestive dell’ananas sono da tempo riconosciute. Ma forse è meno risaputo che è nel gambo che si nascondono gli enzimi della digestione. Ancora un altro scarto che abitualmente viene buttato. Ecco quindi trovato l’antidoto alla cattiva digestione nello scarto di questo frutto esotico. Ecco come funziona e come assumerlo.

La soluzione nel cuore dell’ananas

Ciò che fa del gambo dell’ananas un ingrediente portentoso e curativo è la riserva di bromelina contenuta al suo interno. Questa sostanza svolge più di un’azione benefica: è un decongestionante naturale, un fluidificante e antinfiammatorio.

Assimilando la bromelina si garantisce il corretto funzionamento dello stomaco in fase digestiva. In particolar modo è favorita l’assimilazione e lo smaltimento delle proteine delle animali come carne e pesce. In più, l’ananas è un alcalinizzante portentoso e aiuta a riequilibrare il Ph del sangue.

Trovato l’antidoto alla cattiva digestione nello scarto di questo frutto esotico

L’assunzione del gambo dell’ananas è bene che avvenga sotto forma di estratto. Affinché agisca velocemente e intervenga prontamente sulla cattiva digestione si possono comprare delle pillole o della polvere. L’uso è come quello di un integratore normale, in corrispondenza dei pasti. In alternativa si può preparare una tisana di gambo di ananas. Prima dell’assunzione è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia nel caso ci siano delle possibili controindicazioni.