Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il nostro sistema pensionistico attraverso le varie riforme pensioni ha creato varie possibilità di uscita dal mondo del lavoro. Abbiamo più volte descritto le possibilità di accedere al pensionamento anticipato. Oggi rispondiamo alla domanda: come possono andare in pensione nel 2021 i nati nel 1958 e 1959?

Le possibilità di uscita dal lavoro per i nati nel 1958 e 1959

Nel 2021 i lavoratori e lavoratrici, nati nel 1958 e 1959, possono accedere alla pensione anticipata Quota 100, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, per poi essere riposta in soffitta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

La Quota 100 permette di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Inoltre, prevede una finestra mobile di 6 mesi, se dipendente pubblico, o di 3 mesi, se dipendente privato. Però, per effetto del principio di cristallizzazione del diritto alla pensione, coloro che maturano i requisiti nel 2021, possono accedere alla pensione anche in un momento diverso.

Come possono andare in pensione nel 2021 i nati nel 1958 e 1959?

È possibile andare in pensione anche con Ape Sociale. La Legge di Bilancio 2021, infatti, contiene la proroga dell’Ape Sociale con gli stessi requisiti del 2020. Quindi, potranno accedere alla pensione, con il sussidio a carico dello Stato, coloro che hanno maturato l’età di 63 anni e 30/36 anni di contributi, in base al requisito di tutela (disoccupato; invalido al 74%; caregiver; lavoro gravoso o usurante).

Per le donne lavoratrici che hanno avuto figli, l’Ape Sociale prevede uno sconto contributo per ogni figlio, calcolato nel modo seguente: un anno per un figlio e due anni per due figli e più.

Inoltre, le lavoratrici possono accedere anche all’Opzione donna con 58 anni di età (dipendenti) e 59 anni (autonome), entrambe con 35 anni di contributi. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, la proroga per il 2021 è inserita nella Legge di Bilancio 2021. Per l’ufficialità bisogna attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021.

Infine, alla domanda come possono andare in pensione nel 2021 i nati nel 1958 e 1959? Possiamo rispondere che, oltre alle forme analizzate precedentemente, è possibile anche con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che permette il pensionamento anticipato 5 anni prima dell’età pensionabile; quindi con 62 anni e 20 anni di contributi. Tuttavia, questa misura prevede l’acceso solo se il lavoratore, almeno cinque anni prima, ha sottoscritto un fondo pensione e versato regolarmente i contributi.