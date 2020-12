Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Decreto Ristori quater si presenta con tantissime novità e proroghe; infatti, sono sospesi i piani di rateizzazione in corso. Ma quali sono le nuove scadenze? È questa la domanda che ci pongono spesso i nostri lettori. Analizziamo le nuove disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Come pagare la rateizzazione in corso e quali sono le nuove scadenze del 2021?

Per coloro che hanno un piano di rateizzazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione (dall’8 marzo al 31 dicembre 2020), le rate devono essere versate comunque il 31 gennaio 2021. La risposta è stata fornita direttamente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione alla FAQ n. 10.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Mentre, slitta il pagamento delle rate della Rottamazione ter al 1° marzo 2021. Ma andiamo per ordine e rispondiamo alla domanda: come pagare la rateizzazione in corso e quali sono le nuove scadenze del 2021?

Le novità nel Decreto Ristori quater

Il Decreto Ristori quater (157/2020) ha introdotto un nuovo sistema di scadenza in materia di riscossione. Nello specifico:

a) differimento al 1° marzo del pagamento della Rottamazione ter e Saldo e stralcio per le rate non pagate nel 2020;

b) prevista l’estinzione delle procedure esecutive in atto con il saldo della prima rata di rateizzazione. A condizione che non sia avvenuta la presentazione dell’assegnazione e dell’incanto. Quindi, dove non sia già un corso un procedimento di assegnazione di crediti pignorati;

c) possibile rateizzazione per coloro che sono decaduti dalle precedenti definizioni agevolate, con l’innalzamento della soglia del debito da rateizzare. Infatti, passa da 60mila a 100mila euro, se la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2021;

d) per i provvedimenti di rateizzazione, la decadenza avviene dopo dieci rate non pagate (anche non consecutivamente), invece di cinque rate dell’attuale ordinamento;

e) i contribuenti che hanno piani di rateizzazione decaduti prima del provvedimento di sospensione devono assolvere pagamento entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione e non devono assolvere al pagamento delle rate scadute nel precedente piano.