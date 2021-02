I fiori di zucca crescono sulle piante delle zucchine e delle zucche. Hanno forma allungata e sono muniti di petali di colore verde, alla base, e giallo, all’interno. E al loro interno è anche presente un filamento giallo.

I fiori di zucca, infatti, sono bellissimi da vedere. Oltre che buonissimi da mangiare.

La loro raccolta solitamente avviene nel periodo tra primavera ed estate ma negli ultimi anni è possibile trovare i fiori di zucca coltivati in serra.

Esatto, sono reperibili tutto l’anno: vediamo come possiamo conservare i fiori di zucca.

Come possiamo conservare i fiori di zucca

È un fiore che come tale tende a sciuparsi con estrema facilità.

Essendo molto delicati, oltre a prestare attenzione nella scelta al momento dell’acquisto, bisogna prestare attenzione anche alla fase di conservazione.

È sempre consigliato consumarlo in giornata. Se, però, non riusciamo a consumarli entro le 24 ore, sarebbe indicato conservarli in un barattolo pieno di acqua.

Aggiungere poi un pizzico di sale e fare attenzione ad immergerli totalmente. Si consiglia di realizzare un mazzolino con tutti i fiori, legarli con un elastico e quindi immergerli nel barattolo.

Con questo sistema si possono conservare anche per 48 ore.

Ricordiamoci che il barattolo può andare anche in frigorifero e che non deve essere troppo freddo. O, ancora, possiamo tenerlo sulla dispensa ma deve comunque essere esposto ai raggi del sole.

Se, invece, si vogliono congelare bisogna lavare i fiori, tamponarli con un panno asciutto e lasciarli asciugare sulla carta assorbente. Questa operazione elimina le impurità, per questo motivo è fondamentale perché altrimenti durante la conservazione i fiori rischiano di marcire.

Dunque, prepariamo dei fogli di carta forno della grandezza del contenitore che vogliamo utilizzare. I contenitori migliori sono quelli di vetro o ma anche di plastica purché di buona qualità.

Sarebbe meglio già cucinarli e poi prepararli, così da scongelarli pronti solo per essere riscaldati. Questo è il procedimento migliore per conservarne sapore e freschezza.

Ci sono tante idee per prepararli, friggerli o, per esempio, riempirli con del prosciutto e poi impanarli.

Abbiamo visto come possiamo conservare i fiori di zucca: con l’arrivo della bella stagione prepariamoci!