La Redazione di ProiezionidiBorsa aveva illustrato l’importanza della stimolazione mentale del cane in questo articolo. Oggi intende fornire qualche consiglio ai Lettori su come educare il cane a far rotolare la palla. Questo esercizio serve, infatti, a stimolare corpo e mente del cane ed è fondamentale nell’educazione canina. Tutti vorrebbero un cane che sappia giocare con la palla e con questi consigli è possibile.

Un meccanismo a premi

Il miglior modo di educare il cane è da sempre quello di premiarlo in caso di azioni positive. Per questo motivo, oltre a una palla, servirà del cibo da dare come premio.

In commercio esistono snack appositamente pensati per l’addestramento ma, in alternativa, è possibile usare comuni croccantini.

Bisognerà premiare il cane con un croccantino in caso di azione positiva e buona risposta al comando; viceversa, l’animale non riceverà alcun premio in caso di azione non perfettamente conforme alle indicazioni.

Come posizionare la palla

Iniziare posizionando la palla davanti al cane. Nei primi momenti, è possibile che il cane tenti di afferrarla con una zampa, ma non è questo l'obiettivo, per cui esso non verrà premiato.

Bisognerà tentare di fargli capire la necessità di utilizzare il muso per spostarla. Quindi, ogniqualvolta il cane toccherà la palla con il muso, bisognerà premiarlo con un croccantino.

Man mano che questo accade, basterà spostare di qualche centimetro la palla, attendere che il cane la tocchi nuovamente con il muso e premiarlo ulteriormente.

Addestramento a gradi

Occorrerà aumentare gradualmente difficoltà e numero di distrazioni. Ad esempio, una volta che il cane ha ben compreso come eseguire correttamente l’esercizio a casa, consigliamo di tentare fuori. All’esterno, il numero di distrazioni è maggiore, per cui occorrerà faticare un po’ di più, ma i risultanti saranno molto soddisfacenti.

Il risultato è decisamente migliore se i comandi sono chiari e pronunciati con voce ferma. In alternativa, è possibile utilizzare un clicker per l’allenamento ed emettere un click ogniqualvolta il cane tocchi la palla con il muso.