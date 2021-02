Poiché quasi tutt’Italia è zona gialla, i ristoranti sono stati riaperti, seppure con limitazioni di orario e nel rispetto delle norme anti-contagio. Tuttavia, poiché si tratta di luoghi chiusi, i clienti sono esposti ad un rischio maggiore di contrarre il Covid. Ciò in quanto, naturalmente, non si può certo tenere la mascherina mentre si mangia. Quindi, il dilemma è: frequentarli o meno, adesso che sono stati riaperti? Da qui, un’ulteriore quesito, ossia: “come possiamo andare al ristorante senza contrarre il Covid?”. Anzitutto, è utile specificare che, per poter frequentare luoghi chiusi come ristoranti e bar, dove il fatto di togliere la mascherina, può esporci a maggiori rischi di infezione, occorre utilizzare delle precauzioni. Si tratta, cioè, di una serie di misure che rinviano alle linee guida messe a punto dal Comitato Tecnico Scientifico.

Le misure di sicurezza che si impongono al ristorante

In primo luogo, anche i ristoratori devono adeguarsi alla nuova realtà e collocare i tavoli ad una distanza minima di 1 metro. Inoltre, devono detenere, in più punti del locale, erogatori di gel igienizzante. Poi, non devono consentire l’ingresso ad un numero di persone superiore a quello che il locale può contenere, nel rispetto della nuova normativa emergenziale. Ancora, considerata la necessità di garantire una maggiore igiene, i bagni devono essere puliti più volte al giorno. Alla cassa, è bene utilizzare il dispositivo divisorio trasparente, in plexiglass. Inoltre, è consigliabile consentire il pagamento al tavolo, con carta, quando richiesto. Il tutto, per evitare file e stazionamenti nelle aree antistanti la cassa. Infine, al tavolo ci possono essere massimo 4 persone, se non conviventi con i commensali. I menu, devono essere plastificati e non in carta, in modo da poter essere puliti, prima dell’ingresso di nuovi clienti. Inoltre, essi dovrebbero essere consultabili on line, da cellulare, per evitare passaggio di oggetti da una mano all’altra. I camerieri devono sempre indossare la mascherina e disinfettare il tavolo tra un cliente e l’altro.

Le norme di comportamento che devono adottare i clienti

Abbiamo visto, quali sono le misure che deve osservare il ristorante, per accogliere i clienti. A questo punto, sempre per rispondere alla domanda: “come possiamo andare al ristorante senza contrarre il Covid?”, proseguiamo nell’indicazione delle misure che, questa volta, è il cliente a dover osservare. Anzitutto, dovrà farsi misurare la temperatura all’entrata. Poi, evitare di utilizzare oggetti messi a disposizione di tutti gli altri clienti, come oliere o saliere. Ciò, naturalmente, salvo che il ristorante non ne garantisca la disinfezione. Inoltre, dovrà indossare la mascherina, salvo che per il tempo strettamente necessario per mangiare. Queste le semplici precauzioni che si impongono ai frequentatori del ristorante. E’ chiaro che egli dovrà, soprattutto, accertarsi che sia il locale a rispettare le misure prescritte.