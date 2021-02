Tra i cereali che sono molto versatili in cucina, ecco 5 idee veloci e sfiziose su come cucinare una scatola di mais. Dall’abbinamento a carni come la pancetta a tipi di pasta come le fettuccine. E passando per l’aggiunta alle uova strapazzate, per una gustosa insalata o per l’abbinamento a secondi a base di pesce come il salmone.

Ecco 5 idee veloci e sfiziose su come cucinare una scatola di mais

Mais e pancetta. Con il mais e con la pancetta si può preparare la cosiddetta padellata. Ovverosia facendo rosolare la pancetta e il mais in olio extravergine oliva con una cipolla, un rametto di rosmarino, il pepe e giusto un pizzico di sale. Una pietanza gustosa e pronta in cinque minuti.

Fettuccine al mais. Mentre la pasta cuoce si fa appassire una cipolla tagliata finemente in padella con olio extravergine di oliva. Unire la scatola di mais con una di piselli. Amalgamare, aggiustando con sale e pepe, e aggiungendo poi una busta di panna da cucina. Far saltare, infine, le fettuccine cotte al dente, nel sughetto. Per poi servire a tavola con una generosa spolverata di formaggio grana grattugiato, al momento, su ogni piatto di portata.

Uova strapazzate al mais. Classica ricetta salvacena pronta in cinque minuti. Unendo alle uova strapazzate, con aggiunta di pepe e di un pizzico di sale, il mais e tanti possibili ingredienti a scelta. Per esempio, mozzarella a tocchetti e peperoni a pezzetti. Ma anche semplicemente aggiungendo qualche cucchiaio di latte per rendere le uova strapazzate al mais ancora più gustose e cremose.

Insalata di mais. Il mais nelle insalate è come il cacio sui maccheroni, ovverosia molto versatile per piatti vegetariani più veloci della luce. Per esempio, un’insalata di mais con carote, fagiolini e un giro di olio extravergine di oliva.

Filetto di salmone con contorno di mais. Una mestolata di mais, unita ad una porzione di spinaci al burro e formaggio, si trasforma in un contorno delizioso per accompagnare secondi piatti a base di pesce. Per esempio, i filetti di salmone prima marinati e poi cotti alla griglia.