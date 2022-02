Con le bollette che aumentano, è importante tagliare da qualche parte, almeno temporaneamente, per evitare di arrivare con l’acqua alla gola a fine mese.

Se vogliamo davvero vedere dei buoni risultati, una delle prime cose da considerare è il carrello della spesa.

Oggi cerchiamo di elaborare una strategia per evitare i trucchi che molti supermercati usano per farci spendere troppo. Risparmiamo sulla spesa, dunque, evitando questi tranelli molto comuni, ma che possono essere un vero salasso se non stiamo attenti.

Un luogo per ciascun prodotto

Ciò che facciamo oggi è capire come alcuni prodotti sono posizionati nel supermercato e perché questo potrebbe farci spendere di più. Vediamo poi come evitare di farci prendere dalla spesa compulsiva di ciascun prodotto.

Una delle prime cose che si vedono quando si entra nei supermercati sono i prodotti freschi, che puntano a soddisfare i sensi del cliente. Dando un’impressione di freschezza e qualità, lo rendono più disposto a spendere. Qui il consiglio è quello di non farsi ingannare e acquistare solo lo stretto necessario. Arriviamo con una lista già pronta e atteniamoci a quella, tutto il fresco di troppo rischiamo di buttarlo.

Risparmiamo sulla spesa evitando questi insidiosi trucchi dei supermercati per farci spendere di più

Poi, c’è la zona panetteria, che, se è presente, si trova poco dopo i prodotti freschi. Il profumo e la fragranza dei prodotti qui esposti ci fanno venire l’acquolina in bocca e ci spingono ad acquistare un bel po’ di cibo.

Evitiamo il rischio facendo la spesa dopo aver mangiato perlomeno uno spuntino. Così non ci faremo prendere dalla fame al momento dell’arrivo al bancone.

Il punto forse più “pericoloso” di un supermercato sono le esposizioni in punta alle corsie. Esse spesso mettono in mostra prodotti nuovi e che si vogliono pubblicizzare e quindi sono presentati sempre in maniera allettante. Stiamo ben attenti, perché anche se sono ben presentati, non significa che abbiamo bisogno di questi prodotti.

Concludiamo con prodotti come formaggio, uova, e carne. Essi sono acquistati da quasi tutti i clienti e vengono messi in zone piuttosto scomode da raggiungere, che richiedono di percorrere quasi tutto il supermercato. Questo, ovviamente, ci espone a tantissime tentazioni, perché percorrendo il tragitto possiamo incappare in tanti prodotti interessanti. Il consiglio qui è di non guardarsi troppo in giro e andare dritti verso l’area che ci interessa.

