Abbiamo la cucina piena di strumenti molto utili per comporre le nostre creazioni. Alcuni vengono usati per servire il cibo, altri per pulire la cucina, e via così. Quando si pensa a questi tipi di oggetti, si ritiene in genere che abbiano una sola utilità: una teglia serve per mettere dentro i dolci, un porta rotolo solo per mettere lo scottex al suo posto.

Però non consideriamo che a volte, con un po’ di creatività, tutti questi strumenti possono avere una seconda vita se riciclati nel modo giusto. Non butteremo mai più gli oggetti da cucina quando conosceremo i modi pratici ed eleganti per riutilizzarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Le idee straordinarie

Partiamo dai vecchi vassoi della nonna, quelli ormai démodé e che non sono più adatti per un utilizzo in tavola. Essi possono essere riutilizzati appesi ai muri, come se fossero opere d’arte. Un modo originale per riempire un muro senza doverci mettere dei quadri.

Anche le vecchie forchette possono avere una seconda vita, come porta foto. Il procedimento è molto semplice: prendiamo la forchetta e pieghiamo i due rebbi (ovvero le “dita” della forchetta) all’indietro. Ora ci possiamo appoggiare foglietti e foto in maniera molto comoda.

Utilità molto pratiche

Ora spostiamoci in camera da letto e portiamo con noi un paio di oggetti da cucina. Il portarotolo può essere perfetto per appenderci dei braccialetti e metterli in pila. In tal modo si evita che rimangano nei cassetti in maniera disordinata.

Inoltre, possiamo usare le vaschette per il ghiaccio, o quelle più grandi per i muffin, per conservare anelli e gioielli di vario tipo. Le vaschette possono essere riposte in un cassetto e permettono di ordinarlo meglio.

Non butteremo mai più gli oggetti da cucina quando conosceremo i modi pratici ed eleganti per riutilizzarli. Che sia per ragioni puramente estetiche o per utilità pratiche, questi strumenti hanno tanti modi diversi di essere riciclati.

Chi invece ha tanti vecchi scatoloni e non sa che cosa farsene può leggere questo prezioso articolo. Anch’essi hanno tanti utilizzi diversi tutti da scoprire.