I nuovi frigoriferi appartengono alla generazione smart: oltre a conservare il frigo, possono connettersi alla rete domestica, accedere a internet e interfacciarsi con gli abitanti della casa e altri dispositivi. Molti conoscono i vantaggi di una tv intelligente, capace di collegarsi a internet. Ma quali novità dobbiamo aspettarci da un frigorifero? Di tutto, ora ci possiamo anche parlare.

Cos’è un frigorifero smart

I frigoriferi smart sono certamente in grado di conservare il cibo a lungo. Il raffreddamento però viene ottimizzato grazie ad alcune tecnologie di ultima generazione che ne migliorano le performance. Alcuni frigoriferi smart riescono a gestire separatamente i vani in cui sono divisi. I comparti agiscono in modo completamente separato, impedendo che l’aria venga scambiata tra i due vani e ottenendo una regolazione molto più precisa. Ma possono anche connettersi alla rete Wi-fi domestica e accedere a Internet, divenendo anche capaci di interfacciarsi con altri dispositivi come gli smartphone.

Come parlare col proprio frigo

Regolare il livello di umidità dei cibi contenuti all’interno del frigo è un aspetto cruciale della conservazione. Talvolta infatti, si rischia il deperimento delle vivande nonostante il raffreddamento. I nuovi frigoriferi smart montano un sistema di controllo dell’umidità molto avanzato. Che riesce a mantenere questo valore sempre attorno al 70-80%. Anche gli sbalzi di temperatura sono regolati da speciali sensori nei frigoriferi smart, specie quando si apre il portellone. Tutte queste funzioni possono anche essere regolate da remoto.

Le funzioni avanzate

I nuovi frigoriferi montano delle telecamere rivolte verso l’interno. Tramite la connessione a Internet e l’apposita app, è possibile visionare in tempo reale lo stato del cibo e delle bevande conservate. Ciò consente di fare una spesa mirata, senza portar dietro le solite liste.

Altri frigoriferi monitorano il cibo presente al loro interno rilevando il numero dei pezzi e il codice a barre dei cibi contenuti. quando si avvicina la scadenza, la solita app ci informa che è il momento di riassortire, per esempio, gli yogurt.

Ordinare la spesa

Ma non basta. Una volta effettuato l’inventario tramite telecamere o sensori, il frigo smart invia al proprietario la lista dei prodotti in esaurimento o prossimi alla scadenza. Oppure può anche ordinarli autonomamente, se l’applicazione è connessa con una piattaforma di spesa virtuale come Amazon o Esselunga. Ovviamente, il frigo non apre la porta di casa per accogliere la consegna. I single si fanno portare la spesa in ufficio da un delivery service come Glovo.

Come parlare col proprio frigo

Se il frigorifero occupa buona parte dello spazio a disposizione in cucina, come si fa a trovare posto per il televisore sul quale seguire i consigli dello chef preferito? Niente paura, ci pensa il frigo smart. Sul portellone c’è uno schermo che permette di navigare in internet, ascoltare musica o seguire una video ricetta. Lo schermo è utile anche per lasciare dei messaggi agli altri abitanti della casa, sia visivi che audio. Già perché col frigo smart, si può anche parlare: basta interfacciarlo con gli assistenti vocali come Alexa. E dettargli la lista della spesa.