Durante il periodo del Covid-19 molte famiglie sono state costrette a fare i salti mortali per accudire i propri figli. La situazione è ancora difficile e il Governo per venire incontro alle richieste ha pensato al bonus baby sitting. Questa misura si ottiene non solo per l’utilizzo di personale esterno alla famiglia ma anche per un familiare. Un parente che non vive nella stessa casa del minore ed ha prestato servizio per accudirlo può ricevere il bonus. La conferma del beneficio arriva dalla circolare dell’Inps. Il voucher di 1200 euro è utilizzato per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli sotto i 12 anni. Il vincolo imprescindibile è di non essere coabitanti. Il bonus è valido entro il 31 luglio.

Come fare richiesta

L’Inps emette il bonus baby sitter. Per ottenere il beneficio basta collegarsi con il portale dell’istituto previdenziale. Si usa la solita modalità accedendo alla sezione prestazioni e servizi. Per chi non ha dimestichezza con il web può telefonare al call center oppure farsi aiutare dal patronato.

Tra i documenti necessari c’è la necessità del possesso di uno dei requisiti: Pin, credenziali Spid, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi.

Come si ricevono i soldi

L’Inps effettuati i relativi controlli accredita la somma spettante direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato all’atto della domanda. Ci sono ulteriori possibilità, parliamo di farsi accreditare il bonus baby sitter su libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

L’alternativa al bonus baby sitter

Prendere il bonus baby sitting sfruttando i familiari. Una altra soluzione per far accudire i propri figli è il centro estivo. Anche in questo caso viene rilasciato il bonus.

Chi critica la misura

Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici alla Cattolica di Milano ritiene uno spreco di soldi questa misura. Non la pensa come il Governo: prendere il bonus baby sitting sfruttando i familiari non gli pare l’azione giusta da fare.