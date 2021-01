È possibile ottenere lo sconto del 10% del Cashabck anche per pagare le multe, l’assicurazione dell’auto (RCA) e il bollo auto. Il pagamento deve avvenire con bancomat, carte di credito o debito e, in alternativa, tramite le specifiche App come Satispay. Inoltre, è possibile avere lo sconto anche sul carburante, a patto che il pagamento avvenga con sistemi elettronici.

Infine, la condizione indispensabile è che la spesa sia effettuata presso negozi fisici e non online. Analizziamo nel dettaglio come pagare multe, RCA e bollo auto con il Cashback e ottenere il rimborso del 10%.

Come ottenere il rimborso per le spese auto?

I pagamenti devono essere effettuati presso agenzie specializzate, uffici postali o tabaccherie, con l’utilizzo di bancomat, carte di credito o debito. I contribuenti che utilizzano il Cashback possono ottenere un rimborso pari a 15 euro su una spesa massima di 150 euro. Inoltre, i contribuenti effettuando i pagamenti con il Cashback possono partecipare al Super Cashback che permette di avere un rimborso di 1.500 euro. È possibile trovare qui tutte le informazioni.

Come pagare multe, RCA e bollo auto con il Cashback e ottenere il rimborso

Oltre al rifornimento di carburante, il Cashback può essere utilizzato anche per il pagamento dell’assicurazione della propria auto (RCA).

In linea generale, il costo medio di una RCA si aggira intorno ai 500 euro. Il rimborso si applica su una soglia massima di 150 euro di spesa, quindi, si ottiene un rimborso di 15 euro. Per ottenere il rimborso è necessario che l’assicurazione sia pagata presso la sede fisica e con i sistemi di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, eccetera).

Anche il bollo auto, la tassa più odiata dagli italiani, può essere pagata con Cahsback e ottenere un rimborso del 10%.

Quindi, sull’intero importo fino ad un massimo di 150 euro su potrà ottenere uno bonus sul bollo auto del 10% e per un importo massimo di 15 euro. Per ottenere il bonus bisogna effettuare il pagamento presso le tabaccherie, uffici postali o agenzie specializzate, pagamento con bancomat o carte di debito o credito. Bisogna ricordare che non sono validi i pagamenti effettuati online.

Anche le multe possono essere pagate sfruttando il rimborso Cashback, con la possibilità di ottenere il rimborso del 10%. Infatti, nel piano Cashless, rientrano anche il pagamento delle violazioni del Codice della Strada. Quindi, alla domanda come pagare multe, RCA e bollo auto con il Cashback e ottenere il rimborso, bisogna effettuare tutti i pagamenti presso negozi fisici e pagare con bancomat, carte di debito o credito.