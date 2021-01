Quante volte ci si chiede perché restiamo fermi sulle nostre mancanze e non su quello che con fatica si è conquistato. La spinta a sostare su atteggiamenti negativi viene dalla poca fiducia che si nutre nei confronti di se stessi. Allora basta un giudizio sbagliato che si riceve, per farci crollare. Si regala lo scettro della nostra soddisfazione al giudizio degli altri. Che il più delle volte per ragioni di invidia o di malevolenza, rivelano il loro malessere con un giudizio negativo verso gli altri.

È necessario prenderci cura della nostra anima

Guardare se stessi e le paure che bloccano lo slancio ad andare avanti è la prima cosa da fare. Guardare la paura. Guardarla, significa farsela amica, stare con lei, tenersela vicina, osservarla in tutto il suo potere. Ecco cosa fare per beneficiare dei preziosi trucchi per stare bene con se stessi.

Solo allora non potrà più diventare un blocco per la nostra vita. Un’altra sensazione con la quale è necessario fare pace è la malinconia. È un vuoto interiore che ci coglie a volte senza ragione. Fa parte di quel mistero di cui l’essere umano porta le stigmate per una condizione umana fragile. La malinconia è parte del nostro vivere ma non deve diventare una scusa per fermarci.

I progetti e i pensieri positivi

Sono i progetti e i pensieri positivi che li accompagnano a portarci avanti, le passioni, quello che ci piace fare. Sono queste le cose che ci consegnano linfa e forza mentale. È necessario non farci prendere da quel non senso che spesso ci dice che è tardi per fare quello o questo. Sono proprio questi pensieri negativi che ci spingono nell’angolo. Per questo è necessario seguire i preziosi trucchi per stare bene con se stessi. Ad ogni età si può coltivare una passione fino a farla diventare un progetto. I progetti sono importanti perché ci consegnano un domani in cui credere per vederli realizzati, e questo diventa il motore per una vita allegra.

Curare il corpo

I giovani tengono molto al proprio corpo e passano molto tempo a curarlo. Tuttavia anche chi non è più tanto giovane deve prestare attenzione alla propria fisicità. Vedersi curati ed eleganti rafforza l’autostima. Un altro aspetto della cura del corpo, forse ancora più importante è lo sport. È necessario nella giornata dedicare spazio alla corsa, alla camminata, agli allenamenti per irrobustire la schiena e le gambe. Tra l’altro lo sport allontana la depressione e quindi i pensieri negativi a cui tutti vanno incontro. Pensieri che possono essere superati con i preziosi trucchi per stare bene con se stessi. Ormai sappiamo tutti che fare sport, permette quei processi per cui si sprigionano sostanze che contribuiscono ad alzare l’umore.

Trucchi

È importante dormire bene per essere accompagnati nella giornata da pensieri positivi. Frequentare persone e condividere preoccupazioni e problemi aiuta a non pensare che siamo i soli a vivere quella determinata situazione. Un’altra cosa molto importante è non farsi intrappolare dagli affetti. Si cerchi la libertà anche se gli altri a cui volete bene non ve la concedono. Gli equilibri sono importanti, e se non diamo nutrimento alla nostra anima non possiamo dare amore nella giusta misura alle persone alle quali si vuole bene. L’aiuto che è necessario concederci sono i preziosi trucchi per stare bene con se stessi. In ultimo, è necessario trovare spazi in cui si ride e ci si diverte. E poi saper ironizzare su come siamo per non prenderci troppo sul serio.