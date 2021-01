Il mondo dell’elettronica di oggi è molto diverso da come si presentava appena dieci anni fa. In poco più di un decennio infatti, le scoperte tecnologiche e le innovazioni di marketing hanno cambiato completamente questo mondo. In particolare, è il modo in cui comunichiamo ad aver subito la trasformazione maggiore. Ad oggi infatti non importa in che parte del mondo viviamo o di quanto tempo abbiamo bisogno per comunicare, rimanere in contatto è facile, veloce e gratuito.

Gli aggiornamenti di WhatsApp

In questa rivoluzione della comunicazione e della messaggistica, un grande ruolo è stato giocato dagli smartphone e dalle applicazioni. In Europa, e dunque anche in Italia, l’applicazione più scaricata ed utilizzata in questo ambito è sicuramente WhatsApp. Questa app molto semplice da utilizzare ha ormai conquistato tutti, grazie anche ai tanti aggiornamenti che propone.

Infatti non solo è possibile inviare messaggi, ma anche foto, video, messaggi vocali e videochiamate. A tal proposito, conoscendo qualche trucco è possibile godere ancora di più dei vantaggi che l’applicazione è in grado di dare. Infatti, se si consente all’app di accedere alla galleria del nostro telefono, potremo scoprire dei trucchetti molto interessanti. A tal proposito, ecco come vedere una foto o un video su WhatsApp senza visualizzare il messaggio.

Direttamente in galleria

Molto spesso infatti, quando utilizziamo WhatsApp, ci chiediamo come poter visualizzare un messaggio senza che l’altra persona possa sapere della nostra visualizzazione. Per questo esistono molti metodi. Si possono levare gli accessi ad esempio, oppure si possono seguire i consigli presenti in questo articolo, che ci permettono di non visualizzare il messaggio pur continuando a mantenerli visibili. Anche nel caso ricevessimo l’anteprima di una foto, o di un video, esiste un modo per vederli senza aprire la chat, e dunque senza far sapere di averli visti. Se infatti WhatsApp scarica direttamente i media sulla galleria, basterà entrare sulla schermata principale dell’applicazione.

Solamente entrando nell’app, ma senza cliccare sulla chat di chi ci ha mandato il messaggio, daremo la possibilità a Whatsapp di scaricare ciò che ci è stato inviato. A questo punto basterà uscire dall’applicazione e andare sulla nostra galleria per vedere comodamente la foto o il video. In questo modo potremo avere accesso con calma ai file senza aver fretta di rispondere a chi ci ha scritto. Provare per credere. Dunque ecco come vedere una foto o un video su WhatsApp senza visualizzare il messaggio.