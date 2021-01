Dal 1° gennaio il cashback è entrato a regime con i rimborsi semestrali. Con un minimo di 50 operazioni nel semestre si otterrà un rimborso di 150 euro. Gli acquisti devono essere effettuati presso i negozi fisici. La novità del nuovo anno è il Super Cashback che permette di avere sconti maggiori. Molti i Lettori che chiedono agli Esperti di Proiezione di Borsa come attivare il Super Cashback e avere il massimo dello sconto. Vista la confusione che si è creata su questa misura ecco alcuni chiarimenti utili.

I contribuenti fortunati devono entrare nei primi 100mila

Il rimborso speciale del Super Cashback è pari a 1.500 euro in aggiunta al cashback del 10%, che non possono ottenere tutti. Infatti, spetta solo ai primi 100mila consumatori che, eseguono un maggior numero di acquisti pagamento con i sistemi digitali. In questo caso non è considerato l’ammontare delle spese effettuate ma il numero delle transazioni eseguite.

Come attivare il Super Cashback e avere il massimo dello sconto

Per monitorare la propria posizione in classifica è sufficiente controllare l’APP IO. Nella sezione “Portafoglio” è indicata la posizione dopo 50 transazioni effettuate. Ogni semestre i fortunati che rientrano nei primi 100mila possono ottenere il Super Cashback e avere il massimo dello sconto.

Quindi, per ottenere il Super Cashback non bisogna fare niente; chi si è attivato per il cashback è in automatico in lista per il Super Cashback.

È possibile ottenere il doppio sconto, se si entra nei primi 100mila fortunati nei seguenti semestri:

a) primo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;

b) secondo semestre: dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;

c) terzo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.

L’importo è accreditato direttamente sul conto corrente tramite l’IBAN indicato al momento della registrazione sull’APP IO. Il primo bonifico del Super Cashback arriverà entro settembre 2021. Mentre, coloro che hanno aderito al cashback con lo sconto del 10% nel mese di dicembre, riceveranno il primo bonifico entro febbraio 2021.