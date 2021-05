È ormai tempo di raccogliere dati, documenti e informazioni che riguardano le spese che il contribuente ha sostenuto nel 2020. Si avvicina la presentazione della dichiarazione dei redditi e molti contano sulle numerose detrazioni fiscali per alleggerire il peso delle tasse da pagare. Oggi vedremo come ottenere una straordinaria detrazione di 1.000 euro sulle spese per mantenere il cane nel modello 730/2021. Si tratta di una particolare forma di agevolazione che si riserva alle persone non vedenti che necessitano del cane guida. La detrazione fiscale mira ad alleggerire il peso dei costi di mantenimento che affrontano queste persone per mantenere il proprio cane guida nel corso dell’anno.

A quali contribuenti spetta l’agevolazione fiscale

Sono molte e di differente natura le agevolazioni fiscali a cui possono accedere i non vedenti. Questi soggetti, secondo quanto indica la circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate, sono coloro che rientrano nella seguente descrizione: “persone colpite da cecità assoluta, parziale o con residuo fisso non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi”. Questa definizione segue le linee guida che stabilisce la Legge n. 138 del 3 aprile 2001 relativamente alle minorazioni visive gravi. Tali soggetti, possono ottenere una duplice agevolazione che interessa il cane guida. La prima interessa precipuamente l’acquisto e prevede una detrazione del 19% sulla spesa. La seconda è invece quella che riguarda le spese di mantenimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come ottenere una straordinaria detrazione di 1.000 euro sulle spese per mantenere il cane nel modello 730/2021

Per ricevere la detrazione il contribuente deve annotare la spesa all’interno della propria dichiarazione dei redditi. A tal proposito ricordiamo che questa tipologia di detrazione è fruibile solo ed esclusivamente dal soggetto non vedente. Non è possibile il trasferimento dell’agevolazione al contribuente che tiene a carico la persona non vedente.

Come abbiamo detto, l’indicazione della spesa in fase di dichiarazione è fondamentale. Se il contribuente presenta il modello 730/2021, allora egli dovrà compilare il Quadro E, Sezione VI, Righi da E81 a E83. Questa sezione è dedicata alle detrazioni di imposta per le spese di mantenimento del cane guida.

Un dato importante da ricordare è che già dal 2020 questa detrazione subisce delle variazioni in base al reddito complessivo del dichiarante. Per redditi complessivi fino a 120.000 euro, la detrazione si può richiedere per intero. Nei casi di superamento della soglia, la detrazione si riduce fino ad azzerarsi con redditi sopra i 240.000 euro. Ecco come ottenere una straordinaria detrazione di 1.000 euro sulle spese per mantenere il cane nel modello 730/2021.

Approfondimento

Arriva una imperdibile detrazione del 50% nel modello 730/2021 per chi inserisce queste spese e le dichiara all’Agenzia delle Entrate