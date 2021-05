Sulle Piazze europee ieri è accaduto qualcosa che definire insolito è riduttivo. Era da tempo che non si vedeva la Borsa americana sprofondare e le Borse europee salire, anche se di poco. Attenzione, non una o due mercati azionari, ma tutte le Piazza del Vecchio Continente ieri hanno chiuso in rialzo mentre Wall Street sprofondava.

Finalmente gli operatori hanno capito che questo fattore penalizza Wall Street ma è una manna dal cielo per le Borse europee

Ma prima di addentrarci nei possibili scenari che ci attendono oggi, è fondamentale capire cosa è accaduto ieri e soprattutto perché è accaduto. Ieri, quando Wall Street ha aperto in forte calo, le Borse europee non hanno reagito, anzi, si sono leggermente apprezzate. Era da tempo che non si vedeva la Borsa americana sprofondare e le Borse europee salire.

Ma perché la Borsa USA si è inabissata?

Wall Street è precipitata in avvio a causa del dato dell’inflazione, che ad aprile ha segnato l’incremento maggiore dal 2008. Per gli operatori di Borsa è un dato tragico, ma per l’economia una manna. È un dato negativo per le Borse perché una fiammata inflazionistica potrebbe significare un rialzo dei tassi prima del previsto. È un dato positivo per l’economia USA perché l’inflazione è legata alla ripresa economica americana e di riflesso anche di quella europea.

In Europa gli operatori finanziari hanno dato peso alla seconda riflessione. Ecco perché le Piazza azionarie del Vecchio Continente ieri hanno retto al crollo USA e hanno terminato in rialzo. Finalmente gli operatori hanno capito che questo fattore penalizza Wall Street ma è una manna dal cielo per le Borse europee.

C’è un dato che meglio di tutti illustra bene questo ragionamento. Ieri a Milano i titoli del lusso hanno registrato forti variazioni positive. Tod’s ha guadagnato il 7%, Aeffe ha guadagnato il 6,5%, Geox il 5,9%, Ferragamo il 4,5%. Ma c’è un titolo che è letteralmente volato, Safilo. Ieri l’azione ha guadagnato il 20%. Questo perché nel Nord America i ricavi del gruppo nel primo trimestre del 2021 sono saliti del 41% rispetto allo stesso periodo del 2020. La ripresa economica in USA porta inflazione ma porta anche incremento dei consumi e questo favorisce le aziende che esportano nel Nord America.

I possibili scenari per Piazza Affari oggi

Ecco perché ieri Piazza Affari ha retto al crollo della Borsa USA e perché le Borse europee sono salite coralmente. Il rafforzamento può proseguire anche oggi. Se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) riuscisse a salire oltre 24.600 punti potrebbe raggiungere i 24.800 punti. Al ribasso la tenuta dei 24.200 punti è importante. Discese sotto questo livello porteranno i prezzi a 24.000 punti.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.