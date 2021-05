Uno degli elementi che non può mancare quando si tiene un gatto in appartamento è la lettiera. È tanto indispensabile quanto antiestetica se si pensa allo spazio che occupa e all’odore poco gradevole che talvolta emana. Con un po’ di ingegno e di fantasia, è possibile non tenerla più in vista e consentire al proprio gattino di utilizzarla comodamente.

Soluzioni geniali ed economiche

Tutti hanno sicuramente in casa un tavolino o un mobiletto che utilizzano poco o niente. Questi pezzi di arredo si prestano molto bene per diventare dei perfetti nascondigli per la lettiera del proprio animale domestico. La soluzione è molto semplice e rapida. Se si tratta di un tavolino, si potranno cucire delle tendine di modo da fissarle tutte attorno al perimetro e posizionare la lettiera al di sotto del tavolino. In questo modo si forma un piccolo baldacchino per il proprio gatto e la sua lettiera.

Nel caso di un mobile inutilizzato e magari anche vecchio, si può realizzare un foro di ingresso sulla parte laterale per consentire l’accesso al gatto. Le ante apribili del mobiletto saranno utili per estrarre e rimettere la lettiera ad ogni pulizia. Queste idee risultano non solo molto facili ed economiche da realizzare, ma ben si adattano alla cucina o ad altri ambienti della casa.

Nascondere la lettiera del gatto in casa, in cucina o sul balcone è facilissimo con 3 soluzioni fai da te a costo zero

C’è chi ha la necessità di riporre la lettiera su un balcone o terrazzino. In questo caso come la si potrebbe nascondere? La soluzione che meglio potrebbe adattarsi all’ambiente esterno prevede l’utilizzo di un vaso di grandi dimensioni. È possibile creare un foro di accesso laterale e posizionare nella cavità del vaso la lettiera.

Se si ha in giardino o sul balcone una bella panca, si potrebbe sfruttare l’idea delle tendine. Oppure, molto più semplicemente, si potrebbe sovrapporre due cassette della frutta da dipingere creando un’apertura laterale. Attenzione a creare un sistema per fissare le due cassette una sull’altra. In questo modo si eviterà che il gatto sposti quella sovrapposta rischiando di farsi del male. Nascondere la lettiera del gatto in casa, in cucina o sul balcone è facilissimo con 3 soluzioni fai da te a costo zero e divertenti.

