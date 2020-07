In questo articolo approfondiremo alcune caratteristiche dell’Ecobonus previsto dal Decreto Rilancio. Andremo a calcolare i vantaggi di questa importante agevolazione fiscale, scoprendo come ottenere un casale da sogno con meno di 10.000 euro. Dopo aver visto banche che rinunciano alle rate dei prestiti, costruiamo insieme una bellissima casa in campagna al prezzo di un’utilitaria.

Il Decreto Legge 34/2020, ha introdotto detrazioni fiscali al 110% per le spese relative a specifici interventi. Si tratta di azioni volte all’efficienza energetica e a misure antisismiche sugli edifici adibiti ad abitazione principale. Ad oggi il bonus è limitato alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ed esclusivamente per i condomini. Ma il parlamento sta discutendo numerosi emendamenti che potrebbero risultare estremamente interessanti per moltissimi italiani.

Le modifiche attese in Parlamento

L’Ecobonus comprende vari interventi. L’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, gli impianti idraulico, elettrico e fotovoltaico. Il bonus consente di detrarre un importo addirittura superiore alle spese sostenute dalle future dichiarazioni dei redditi. Permette di ottenere l’azzeramento della fattura di ristrutturazione cedendo il credito fiscale ad una banca. Il totale del bonus può arrivare a 90.000 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. In fase di conversione in legge, il Decreto Rilancio dovrebbe comprendere anche le seconde case, le ville e gli immobili collabenti. Con questo termine si indicano i fabbricati non in condizione di essere abitati. Ruderi che si possono trovare anche in zone di interesse turistico a prezzi inferiori a 10.000 euro.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come ottenere un casale da sogno con meno di 10.000 euro grazie al superbonus

Molti portali immobiliari offrono ruderi a meno di 10.000 euro accatastati in categoria F2, quindi tra quelli potenzialmente compresi dagli emendamenti. Il superbonus consentirebbe di effettuare lavori di ristrutturazione, rifacimento ed efficientamento energetico fino a 90.000 euro senza sborsare un centesimo. Una cifra sufficiente per trasformare il nostro rudere in un casale moderno e confortevole. Abbiamo visto come ottenere un casale da sogno con meno di 10.000 euro. Dobbiamo però attendere che il Decreto venga approvato dal Parlamento con gli emendamenti ipotizzati. Lo staff di Proiezionidiborsa consiglia comunque di verificare le fattibilità tecniche e fiscali con un professionista prima di acquistare l’immobile dei sogni.