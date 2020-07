La zona pranzo di una casa può essere un locale a sé stante. Oppure può occupare una parte di altri locali, frequentemente un soggiorno o una grandissima cucina. Oggi ci soffermiamo in particolare sulle indicazioni che riguardano il tavolo da pranzo. Che troppo spesso viene considerato solo un oggetto di arredamento.

Scegliere un tavolo nuovo

Rinnovare la zona pranzo. E’ un idea che si è fatta strada nella mente di molte persone, in questi mesi di Covid. Perché ora si va molto meno nei ristoranti affollati e si preferisce invitare gli amici più cari a casa propria. Anche in azienda o in studio si sta pensando a una zona pranzo. Mangiare ‘in house’ permette a ciascuno, durante la pausa dal lavoro, di nutrirsi seguendo la propria dieta, senza ingrassare. Le dimensioni del tavolo dipendono dallo spazio necessario per ogni persona, almeno 70 cm.

Questa dimensione comprende anche lo spazio per appoggiare le stoviglie di servizio come vassoi, brocche. Le dimensioni minime sono le seguenti: tavolo quadrato per otto persone cm 140 x 140; tavolo rettangolare per sei persone cm 70 x140. Se si preferiscono otto persone il tavolo rettangolare sarà cm 70 x210. E così via. Il tavolo quadrato per quattro persone deve essere almeno cm 80 x 80 e l’altezza da terra non deve superare i 73 cm.

I tavoli migliori in assoluto sono quelli rotondi, con diametro 90 cm per quattro persone, 120 cm per sei e 180 cm per otto persone.

La passione per il tavolo fratino

I tavoli fratini, lunghi e stretti, sono ideali nell’era del distanziamento sociale. Furono progettati attentamente per impedire ai religiosi di parlare fra loro durante i pasti. Se piacciono i tavoli lunghi, optare dunque per quelli ovali. A parità di ingombro, permettono un maggiore sfruttamento dello spazio. Tutti possono vedersi e parlare meglio di quanto avviene nei tavoli rettangolari. Attenzione anche alla posizione delle gambe di sostegno. L’ottimale è quella centrale, che non interferisce con le gambe delle persone e delle sedie.

Rinnovare la zona pranzo

Prima di comprare un tavolo, dare un’occhiata alle sedie che si vogliono abbinare. Sia che si possiedano o siano da acquistare ex novo, devono essere alte 75 centimetri per offrire una seduta confortevole. Le sedie sono molto importanti perché speso a tavola si passa la gran parte di una serata. Se possiedono un appoggio per le braccia anche meglio, ma di dimensioni contenute. La panca invece è quanto di peggio si possa offrire agli ospiti per una lunga serata. Attenzione agli ingombri reali delle sedie, dovute agli spostamenti necessari per accomodarsi. E ai passaggi necessari a chi serve a tavola. Se c’è spazio, prevedere nella zona pranzo un mobile o un piano di servizio non più alto di 90 cm, per appoggiare le stoviglie, formaggiere e oliere, le posate e le pietanze in attesa di essere servite.