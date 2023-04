Comprare casa, che sia quella dove risiedere con la propria famiglia, o quella al mare o una qualsiasi seconda casa, può essere un valido investimento. Ma è naturale che una cosa del genere la può dare solo chi ha soldi da spendere. Chi non ne ha, deve passare dai prestiti. E banche o finanziarie non sono certo leggere nel concedere prestiti o mutui. Soprattutto se parliamo di cittadini privi di alcuni fondamentali importanti per ottenere un finanziamento. Ora andremo a vedere come ottenere prestiti e mutui in modo più facile.

Quindi, investire nel mattone conviene e per i soldi, senza particolari garanzie non è possibile. Verrebbe da dire di sì, ma a conti fatti c’è qualcosa che potrebbe lo stesso essere sfruttato per chi si trova in queste condizioni. In pratica, non mancano occasioni per poter ottenere da una banca prestiti senza busta paga e garante, ma solo a determinate condizioni.

Come ottenere prestiti e mutui in modo più facile

Esistono dei prestiti erogabili anche a chi non ha la busta paga o a chi si presenta in banca o alla finanziaria, senza garante. Naturalmente prestiti senza garanzie sono impossibili. Sfatare il mito di una banca che eroga finanziamenti senza garanzie è una cosa necessaria. Ma è altrettanto necessario sottolineare che non sempre bisogna avere quelle garanzie che molti considerano fondamentali. Ovvero la busta paga di importo elevato o un lavoro con una lunga storia alle spalle. La via più semplice per ottenere un prestito per chi ha intenzione di investire su un immobile e non ha una busta paga, è quella di chiedere a qualcuno di fare da garante.

In pratica anche rimanendo il diretto interessato il soggetto a cui il prestito viene concesso e che poi dovrà rimborsarlo, il garante funge da salvaguardia per la banca. Nel caso in cui il richiedente il prestito non dovesse far fronte alle rate, ecco che entrerebbe in scena il garante. Certo, ottenere un mutuo senza una busta paga è praticamente impossibile. E forse nemmeno con un garante l’operazione è fattibile. Prestiti di questo genere vengono concessi ma per importi bassi che non consentono certo di far fronte alla spesa da sostenere per comprare casa. Parliamo di prestiti che spesso non arrivano a 10.000 euro. Si tratta di quelli che comunemente vengono definiti prestiti personali.

Le garanzie che la banca accetta come alternativa alla busta paga

La busta paga nel caso del lavoratore dipendente, la dichiarazione dei redditi per il lavoratore autonomo o il garante. Sono queste le garanzie che se possedute, facilitano l’ok al prestito (anche di cifre elevate) in una banca. Ma ci sono anche garanzie alternative, che possono tornare utili per un mutuo per esempio. L’acquisto di una casa spesso è accompagnato dall’accensione di un mutuo. E l’ipoteca della stessa casa acquistata è una via molto diffusa. Ma a volte può servire una fideiussione o l’ipotecare altri beni di un certo valore, come un gioiello per esempio.

Va detto comunque che un prestito senza busta paga viene concesso a condizioni più penalizzanti dalla banca. Il tasso di interesse in genere è più elevato. Altro genere di prestito senza busta paga è il prestito d’onore, erogato a studenti che devono iniziare a restituirlo solo dopo aver completato il percorso di studio. Infine, una via semplice per ottenere un prestito da una banca era il prestito con cambiali. Un cliente di una banca chiedeva il prestito e in cambio firmava titoli esecutivi che in caso di mancato pagamento, autorizzava la banca al pignoramento dei beni del debitore. Prestiti questi sempre meno utilizzati.